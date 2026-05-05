여신협회장 선출 본격화… 6일부터 후보 공모

반년 넘게 차기 수장이 정해지지 않았던 여신금융협회가 본격적인 회장 선출 절차에 들어갔다.



5일 금융권에 따르면 여신업계를 대변하는 여신금융협회는 전날 이사회를 열고 회장후보추천위원회 구성안을 서면 의결했다. 회추위는 카드사와 캐피털사 각 7명이 포함된 회원사 14명과 감사 1명 등 총 15명으로 꾸려졌다. 성영수 하나카드 대표가 위원장을 맡았다.

정완규 여신금융협회장. 연합뉴스

차기 회장 선출 공고는 6일 나오며 공모는 19일까지 진행된다. 27일 입후보자 서류 심사를 통해 쇼트리스트(후보군)를 압축한 뒤 내달 4일 입후보자 면접 후 회추위원 무기명 투표를 거쳐 과반수 득표가 나오면 단독후보가 결정된다.



단독후보가 총회 의결을 거쳐 과반수 찬성을 얻으면 회장 선임이 확정된다. 회장 후보가 민간인이면 내달 중 총회를 열고 선출이 마무리될 수 있으나 공직자라면 공직자윤리법상 취업심사를 거쳐야 해 총회 날짜가 7월로 미뤄질 전망이다.



정완규 현 여신금융협회장의 임기는 지난해 10월 종료됐지만 7개월간 직무를 이어가고 있다. 차기 회장 인선 절차가 미뤄진 데는 6·3 지방선거 등 정치일정, 금융당국 조직개편 논의로 불확실해진 고위관료 인사 등이 영향을 미친 것으로 전해진다. 여신금융협회장은 금융당국과 소통을 위해 관료 출신이 유력 후보로 거론되기 때문이다. 여기에 협회장 선출 투표권을 가진 일부 회원사 대표 임기 종료까지 맞물리면서 일단 상황을 관망하려는 분위기가 형성됐다.



업계에서는 회원사를 대표해 업권 목소리와 이해관계를 정부와 국회에 효과적으로 전달할 수 있는 인사가 차기 회장에 선임되기를 기대하고 있다. 현재 관료 출신으로는 서태종 전 한국금융연수원장과 김근익 전 한국거래소 시장감시위원장 등이, 민간에선 이동철 전 KB금융지주 부회장, 임영진 전 신한카드 사장, 우상현 전 비씨카드 부사장 등이 하마평에 오른다. 학계에서는 김상봉 한성대 경제학과 교수가 출마 의사를 밝혔다.

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