경북, ‘아쿠아펫’ 전문가 원스톱 양성

경북도 내수면관상어비즈니스센터는 6∼20일 도내 3개 특성화 고등학교 재학생 41명을 대상으로 아쿠아 전문인력 양성교육을 실시한다고 5일 밝혔다.



교육은 스마트양식, 펫카페경영, 특수동물 등 관련 학과가 설치된 특성화고 학생들의 진로 결정과 취업 역량 강화를 위해 마련했다. 아쿠아스케이프와 팔루다리움 자격증 취득을 목표로 이론과 실습 위주의 교과목 연계 수업으로 진행한다.



아쿠아스케이프는 수조 내부에 자연 풍경을 디자인하고 구현하는 수경 예술이고 팔루다리움은 수중과 수변 생태계가 공존하도록 조성한 공간을 의미한다. 최근 국내 반려동물 양육 인구가 1500만명을 넘어서며 관상어 산업이 개, 고양이와 함께 3대 반려동물 산업으로 떠오르고 있다.



특히 아쿠아스케이프는 수조 속에 대자연을 그대로 옮겨놓은 듯한 경관을 연출하는 살아있는 예술로 평가받으며 최근 정서적 안정을 찾는 현대인의 이른바 ‘물멍’(물을 바라보며 휴식을 취하는 행위) 트렌드와 맞물려 고부가가치 문화 산업으로 주목받고 있다. 또한 아쿠아펫은 소음이나 층간 소음 문제에서 자유로워 1인 가구에 적합한 반려동물로 급부상하고 있어 관련 전문 인력의 수요는 앞으로도 지속적으로 증가할 전망이다.



실제로 지난해 도내에서 교육을 수료한 특성화고 졸업생들이 관련 기업 취업에 성공하는 성과를 거둔 바 있다. 따라서 센터는 향후 관련 기업 및 대학과의 업무 협약을 확대해 전문 인력을 늘린다는 계획을 세웠다.

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