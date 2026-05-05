“또 대박” 해남공룡대축제 14만명 돌파…전국 대표 어린이 축제 입증

전남 해남공룡대축제가 14만 명이 넘는 관람객을 끌어모으며 전국 대표 가족형 어린이 축제로 자리매김했다.

해남군은 2일부터 5일까지 해남공룡박물관 일원에서 열린 이번 축제에 14만4000여명(5일 오후 2시 기준)이 방문했다고 밝혔다. 지난해 13만 명에 이어 2년 연속 흥행 기록이다.

해남공룡대축제 공룡박물관 관람객. 해남군 제공

개막 첫날 4만7000여 명이 몰린 데 이어 어린이날인 5일에도 4만명 이상이 방문하며 축제 열기를 이어갔다. 비가 내린 날과 평일에도 정상 운영을 유지해 외지 방문객 편의를 높였다.

이번 축제는 ‘어린이 중심 가족형 축제’에 초점을 맞춰 안전하고 체험 중심 프로그램으로 구성됐다. 관람객들은 공룡박물관을 배경으로 1억년 전 공룡시대를 체험하며 다양한 볼거리와 즐길거리를 즐겼다.

잔디광장에서는 티니핑, 베베핀 공연을 비롯해 풍선·버블·마술쇼 등이 이어졌고, 대형 놀이시설과 체험존이 어린이들의 큰 호응을 얻었다. 박물관 무료 개방과 함께 10만평 규모 야외공원, 공룡발자국 보호각 등도 인기 체험 공간으로 운영됐다.

해남 공룡대축제가 14만명이 넘는 관람객을 끌어모으면 전국 대표 가족형 어린이 축제로 자리매김했다. 해남군 제공

야간에는 가수 김기태, 이창섭 등이 참여한 가족음악회와 드론쇼가 펼쳐져 축제 분위기를 한층 끌어올렸다. 특히 입구에 설치된 움직이는 공룡 전시는 관람객들의 발길을 사로잡았다.

또 ‘차 없는 거리’를 운영해 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 환경을 조성하고, 주류 판매를 금지하는 한편 다회용기 사용 등 친환경 운영으로 ‘ESG 축제’ 모델도 제시했다.

군 관계자는 “해남공룡대축제가 전국 대표 어린이·가족 축제로 성장하고 있다”며 “내년에는 더욱 내실 있는 프로그램으로 준비해 다시 찾아뵙겠다”고 말했다.

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