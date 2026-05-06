[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 6일 (수요일) 66년생, 눈앞의 이익만 생각하면 실패

96년생 처음엔 잘나가지만 마무리가 어렵다. 84년생 협상에 상대방의 의중을 살피자. 72년생 해왔던 일을 변함없이 진행하자. 60년생 그간의 고생이 되던일이 헛되지 않다. 48년생 사업자는 무리한 확장을 피하자. 36년생 부동산 문제로 고심하는 운이다.

97년생 동지나 타인에게 직선적인 말은 피하자. 85년생 내적인 문제로 고민하는 일이 있다. 73년생 이상형의 상대를 만나는 운이다. 61년생 고집이 황소라면 피곤하므로 자제하자. 49년생 금전관계라면 일단 피하자. 37년생 근거리 이동은 길한 운이다.

98년생 일을 추진하면 갈수록 일이 꼬인다. 86년생 정신적인 스트레스가 만병의 근원이다. 74년생 변동이나 신규사업은 금물이다. 62년생 전혀 생각지 못한 일이 나타난다. 50년생 번민이 많으니 괴로움이 커져간다. 38년생 사소한 일로 다투지 말자.

99년생 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤하다. 87년생 직업을 구할려면 서북방으로 가자. 75년생 좌절감을 느낄수 있는 운이다. 63년생 실패 뒤에 중토건래 할 운이다. 51년생 빠른 길보다 조금 둘러가도 좋다. 39년생 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

00년생 적은 일은 큰돈을 지출하지 마라. 88년생 자만하지 말고 한번 더 확인하라. 76년생 경직된 사고를 버리고 융통심을 키워자. 64년생 노력과 인내가 따르지 않는 성공은 없다. 52년생 과욕은 금물이다 구설수를 조심하자. 40년생 사소한 다툼에 마음이 아프다. 28년생 실물 분실사고가 일어날 수 있다.

01년생 하는 일에 의사전달은 분명히 하라. 89년생 오늘 통신이나 문자에 대응하면 불리하다. 77년생 한 우물만 파는 정신으로 일하자. 65년생 일에 실수하기 쉬우니 주의하라. 53년생 인간관계와 금전관계에 조심하자. 41년생 남과 비교하는 것은 불필요한 행위다. 29년생 경쟁에서 밀리는 수로 쉽지 않다.

02년생 일이 잘 풀린다 일의 성공에 자만하지 마라. 90년생 자신의 과오를 인정한다는 것은 좋다. 78년생 싼것이 비지떡이니 조심하자. 66년생 눈앞의 이익만 생각하면 실패한다. 54년생 문서나 계약서를 세심하게 살펴보자. 42년생 부동산이나 금전거래에 조심하자. 30년생 사람들과 함께 생각하는 것이 좋겠다.

03년생 열심히 한 결과다 보람있는 결과에 흐뭇하다. 91년생 지체한다고 묘책이 생기는 것이 아니다. 79년생 애인과 의견이 상반되어 고심한다. 67년생 과거에 얽매이지말고 현실를 직시하자. 55년생 배우자와의 다툼이 생긴다. 43년생 건강에 새로운 기운을 맞겠다. 31년생 돈은 없으니 건강이나 일을 볼 수 없구나.

04년생 일에 적극적인 결단력을 길러라. 92년생 아무리 좋은 말도 자주하지 말자. 80년생 윗사람의 충고를 가볍게 여기지 말자. 68년생 빠진 일이 없는지 점검하자. 56년생 필요 없는 물건을 구입하여 손재본다. 44년생 하는 일이 뜻과 같이않다. 32년생 늘어나는 지출을 서둘러 막자

05년생 천천히 하라 성급하면 실수를 부른다. 93년생 부질없는 일에 매달리지 말자. 81년생 빠른 움직임으로 일을 처리하자. 69년생 부부에 불안과 걱정을 나타난다. 57년생 우주학을 생활에 응용하는 게 좋다. 45년생 자녀중에 즐거운 소식이 온다. 33년생 허전하고 쓸슬함이 자리하고 있다.

06년생 계획한 일이 일이 자꾸자꾸 꼬여만 간다. 94년생 마음을 넓게쓰면 덕이 온다. 82년생 무리하면 벼랑으로 떨어지기 쉽다. 70년생 산처럼 거대한 바위가 앞을 가로막는다. 58년생 건강이나 정서적인 안정을 기하자. 46년생 살다보면 재수 없는 날도 있다. 34년생 금전문제로 고민 수 있지만 잘 해결됨.

95년생 자신을 인정하는 자세로 임해야만 성공한다. 83년생 남을 먼저 이해하는 마음을 갖자. 71년생 서북방으로 출행하면 이익이 크다. 59년생 부실한 부분을 보강하는 운이다. 47년생 집안문제로 조금 걱정이 온다. 35년생 누군가가 자신을 이해해주길 바란다.

백운철학원

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