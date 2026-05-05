‘무한도전’ 멤버들, 2026년에도 팬들과 달린다

MBC 프로그램 무한도전 멤버들과 도심 속에서 달리기를 하는 ‘2026 무한도전 런 위드 쿠팡플레이’가 지난해에 이어 올해 다시 진행된다.



무한도전 원년멤버인 박명수, 정준하, 하하와 더불어 광희까지 함께 하는 ‘2026 무한도전 런 위드 쿠팡플레이’가 다음달 7일 서울 상암 문화비축기지에서 열린다고 5일 밝혔다.

박명수, 정준하, 하하, 광희와 함께 도심 속 달리기를 하는 2026 무한도전 런 위드 쿠팡플레이’가 6월 7일 서울 상암 문화비축기지에서 열린다. MBC 제공

앞서 MBC는 ‘무한도전’ 방송 20주년을 맞아 지난해 쿠팡플레이와 함께 6월과 8월 서울과 부산에서 10㎞ 마라톤을 진행한 바 있다.



올해는 ‘무한도전’ 상징인 ‘추격전’이 참가자들과 ‘경찰과 도둑’이라는 콘셉트로 진행된다. 박명수, 정준하, 하하, 광희가 팬들과 함께 한다. 앞서 정준하는 지난해 서울과 부산에서 팬들과 함께 마라톤을 완주한 바 있다.



현장 분위기를 정점으로 끌어올릴 레전드 출연진들의 귀환도 기대를 모은다. ‘무도전문’ 박문기 심판과 시영준 성우, 그리고 에어로빅 강사 ‘할마에(염정인)’의 호통이 어우러져 ‘무도키즈’들에게 당시 ‘무한도전’을 떠오르게 할 예정이다.



달리기가 끝난 뒤에는 멤버들과 함께 ‘무한도전’을 추억할 수 있는 ‘단체 액티비티’ 프로그램이 준비돼 있다. 지난해에 이어 ‘무도가요제’의 감동을 다시 불러일으킬 특별 공연이 펼쳐진다. DJ G.PARK(박명수)을 시작으로, 레게 강 같은 평화(하하&스컬), 바다, 십센치(10CM), 이적이 한자리에 모여 공연을 선보인다.



참가 신청은 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 7일 오후 12시 ‘스포츠 패스’ 가입자 대상 선예매, 오후 8시 와우회원 및 스포츠 패스의 일반 예매가 열린다. 이벤트에 대한 자세한 정보는 쿠팡플레이에서 확인할 수 있다.

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