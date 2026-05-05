中 폭죽공장서 폭발사고… 21명 사망

중국 후난성 창사시의 한 폭죽 제조공장에서 폭발 사고가 발생해 21여명이 숨지고 수십명이 다쳤다.

5일(현지시간) 중국 관영 신화통신에 따르면 전날 오후 창사시 류양에 위치한 한 폭죽 제조업체에서 폭발 사고가 발생했다. 사고 직후 당국은 사망 3명, 부상 25명으로 집계했지만 구조 작업이 진행되면서 피해 규모가 급격히 늘어 이날 오전 8시 기준 21명이 사망하고 61명이 부상한 것으로 확인됐다. 부상자들은 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다.

중국 후난성 창사시의 폭죽 제조공장 폭발 사고 현장. 로이터연합뉴스

사고 발생 이후 시진핑 중국 국가주석은 실종자 수색을 서두르고 부상자 치료에 총력을 기울이는 한편 사고 원인을 신속히 규명하고 관련자에 대해 엄중히 책임을 묻도록 지시했다. 리창 국무원 총리도 인명 피해 상황을 신속히 파악하고 과학적인 구조 작업을 통해 2차 사고를 방지하며 사후 처리를 철저히 할 것을 주문했다.

현장에는 구조 지휘부가 설치돼 대규모 구조 인력이 투입됐으며, 2차 정밀수색이 진행 중이다. 공안 당국은 사고와 관련해 해당 기업 책임자를 통제한 상태에서 정확한 사고 원인 조사와 후속 조치를 이어가고 있다.

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