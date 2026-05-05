국힘 "투표로 셀프 공소취소 막아야"…'정부 심판론' 부각 총력전

국민의힘은 5일에도 더불어민주당의 이른바 조작기소 의혹 특검법안에 대한 공세를 계속했다.



특히 이재명 대통령이 전날 "시기와 절차에 대해선 국민 의견 수렴을 통해 판단해달라"고 한 것을 부각하면서 6·3 지방선거에서의 정부·여당 심판론 띄우기를 시도했다.

장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 발언을 하고 있다.

장동혁 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 이 대통령의 전날 메시지를 거론하며 "결론은 끝까지 반드시 공소 취소는 하되, 시간만 좀 늦춰보라는 명령"이라면서 "셀프 공소취소는 지금 하나 나중에 하나 결국 심각한 범죄다"라고 말했다.



이어 "지방선거 지난다고 위헌이 합헌이 되진 않는다"면서 "독재는 어떤 말로 포장해도 그냥 독재"라고 주장했다.



그는 "공소취소를 한다고 지은 죄 없어지는 것 아니다"라면서 "오히려 나중에 불법·위헌적 공소취소까지 더해져 가중처벌만 받게 될 것이다. 대한민국 국민들 만만하게 보다가 감옥에서 진짜 후회할 날이 올 것"이라고 밝혔다.



그는 조작기소 특검법안에 대해서는 "이미 4심제 대법관 증원, 법왜곡죄, 전담재판부 등 사법 장악 수단 도입했다"면서 "그것도 모자라 자기가 특검을 임명해서 자기 범죄를 없애겠다고 하는데 이것은 어지간한 독재자도 생각키 어려운 신박한 발상이다. 세계사 길이 남을 독재 가이드북"이라고 비꼬았다.



그러면서 "이재명 정권은 보유세 인상, 주택 양도소득세 장기보유 특별공제(장특공제) 폐지, 설탕·담배·주류세 등 온갖 폭탄을 지방선거 뒤로 미뤘다"면서 "그 폭탄이 한꺼번에 터지는 순간 본격적인 독재가 시작되고 민생은 파탄 난다. 지방선거에서 투표를 제대로 하는 것이 폭탄을 막는 길"이라고 언급했다.

최민호 세종시장 후보, 양정무 전북지사 후보, 양향자 경기지사 후보, 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 김영환 충북지사 후보, 김진태 강원지사 후보가 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 열린 '이재명 사법쿠테타 저지를 위한 국민의힘 광역단체장 후보 긴급 기자회견'에서 기념쵤영을 하고 있다. 뉴스1

국민의힘 광역단체장 후보들도 이날 종로구 보신각에서 긴급 기자회견을 열고 특검법안에 대해 "반민주적·반헌법적인 헌정 질서 파괴의 끝판왕"이라고 비판했다.



회견에는 오세훈(서울)·유정복(인천)·양향자(경기)·김진태(강원)·김영환(충북)·양정무(전북)·최민호(세종) 후보 등이 자리했다.



오 후보는 "법이 권력자의 죄를 지우는 방패로 전락하는 순간 더는 법치국가가 아닌 독재"라며 "헌정 수호라는 대의에 뜻을 같이하는 모든 정당, 시민사회, 국민과 단일한 대오를 형성해 끝까지 맞서 싸울 것"이라고 말했다.



앞서 오세훈·유정복 후보는 전날 개혁신당의 조응천 후보가 제안한 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의'에도 참석한 바 있다.



국민의힘과 개혁신당을 비롯한 보수 야권은 장동혁 대표의 노선 논란 등으로 그동안 '각자도생' 모드였으나 특검법안 발의를 기점으로 선거에서 공동 전선 구축에 나서는 듯한 모습을 보이고 있다.



국민의힘은 이날 또 여당 후보의 자질 문제를 제기하면서 민주당의 이른바 윤어게인 후보 공천 비판에 대한 역공을 시도했다.



장 대표는 "정원오 서울시장 후보는 장사 한 번 안 해본 사람이 30년간 남대문시장을 지킨 사장에게 훈장질을 했고, 전재수 부산시장 후보는 후보로 결정되자마자 (통일교 금품 수수 의혹과 관련해) 불송치 결정이 났다"고 비판했다.

<연합>

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