황종우 해수장관 “호르무즈 인근 선박 안전한 해역으로 이동” 지시

황종우 해양수산부 장관은 호르무즈 내측에 정박해 있던 우리선박에 폭발·화재가 발생하자 긴급회의를 열고 “(화재발생 선박)인근 우리선박은 안전한 해역으로 이동할 것”을 지시했다.

해수부는 황 장관이 호르무즈 내 우리선박 화재 발생 직후 긴급회의를 열고 “우리선원과 선박의 안전을 위해 필요한 조치에 최선을 다하라”며 이같이 지시했다고 5일 밝혔다.

황종우 해양수산부 장관은 호르무즈 내 정박해 있던 HMM의 ‘NAMU(나무)호’에서 폭발·화재가 발생한 직후인 지난 4일 저녁 긴급회의를 열고 “우리선원과 선박의 안전을 위해 최선을 다하라”고 지시했다. 해양수산부 제공

해수부는 이날 오전에도 장관 주재 상황점검 회의를 열어 관련 상황을 재차 점검했다.

앞서 4일 오후 8시40분쯤(한국시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 우리선박에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 해당 선박은 HMM의 ‘NAMU(나무)호’로 파악됐다.

해수부에 따르면, 나무호에 탑승 중이던 우리 국적 선원 6명을 포함한 전체 선원 24명은 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다.

선박에서 발생한 화재도 진압이 완료됐고, 추가 피해는 없는 것으로 파악됐다.

나무호는 정상 운항이 가능한지 여부는 아직 불확실하다고 해수부는 전했다. 운항 여부 확인을 위해 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 선박 수리 작업에 들어갈 예정이다. 구체적인 예인 일정은 아직 정해지지 않았다.

정확한 사고원인은 피해상태를 점검하는 과정에서 파악이 가능할 것으로 보인다.

해수부는 “선사·선박과 긴밀하게 소통하고 있다”며 “외교부 등 관계기관과 협력해 해당 선박과 우리 선원의 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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