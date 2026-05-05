“삶의 존엄성 지키는 도시”…광명시, 스마트워치로 인지장애 어르신 돕는다

경기 광명시가 첨단 디지털 기술을 활용해 어르신들의 신체 건강과 인지 능력을 동시에 관리하는 고도화된 ‘디지털 돌봄’ 시스템을 구축했다. 방문 학습 등 기존 방식에 실시간 생체 데이터 분석을 결합한 통합 관리 모델이다.

5일 광명시에 따르면 시는 지난 1일 맞춤형 방문 학습이나 복지관 프로그램에 참여 중인 경도인지장애·치매 어르신 50명을 대상으로 ‘스마트 건강케어 사업’을 시작했다.

광명시 치매안심센터 담당자가 ‘치매예방 스마트 건강케어 사업’에 참여하는 어르신에게 스마트워치 사용법을 설명하고 있다. 광명시 제공

이번 사업은 실시간 생체 지표 분석으로 만성질환자의 인지·신체 능력을 동시에 관리하는 데 무게를 뒀다. 어르신들에게 혈압, 맥박, 호흡 수, 산소포화도, 걸음 수, 수면시간 등 6개 주요 생체 지표를 측정할 수 있는 스마트워치가 지급돼 실시간으로 데이터가 관리된다.

광명시 치매안심센터는 수집된 데이터를 월 1회 정밀 분석해 대상자와 보호자에게 제공하며, 이를 건강 관리의 기초 자료로 활용할 방침이다.

이번 사업은 단순한 기술 도입을 넘어, 어르신들이 익숙한 지역사회에서 이탈하지 않고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 ‘에이징 인 플레이스(Aging in Place)’ 실현에 중점을 뒀다.

시는 디지털 기기 활용이 서툰 어르신들을 위해 지역사회 밀착형 관리 체계도 강화했다. 동거 가족은 매일 데이터를 모니터링하고, 비동거 가족의 경우 주 1회 방문해 기기 상태를 점검하도록 했다. 특히 가족 참여가 어려운 가구에는 ‘인지증진 방문교사’가 방문해 돌봄 공백을 최소화한다.

광명시청.

광명시는 2022년 처음 도입한 ‘인지증진 맞춤형 방문학습’ 프로그램에 이번 스마트워치 기반 건강관리로 과학적이고 정교한 돌봄 서비스가 가능해질 것으로 기대하고 있다.

최혜민 광명시장 권한대행은 “치매 어르신에게 인지 건강은 삶의 존엄성과 직결되는 핵심 요소”라며 “디지털 기술을 접목한 선진적 돌봄 시스템을 통해 어르신들이 지역사회 안에서 활기찬 노후를 보낼 수 있는 건강한 도시를 만들겠다”고 강조했다.

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