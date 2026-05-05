190㎝ 이만기 아들 "씨름 포기하고 뉴욕대 경영학 전공"

천하장사 출신 방송인 이만기가 뉴욕주립대에서 경영학을 전공한 둘째 아들 이동훈을 소개했다.

이만기는 5일 방송한 KBS 1TV 예능프로그램 '아침마당'에 이동훈과 함께 나왔다.

이동훈은 이만기보다 더 큰 체구를 가지고 있었다. 이동훈은 키 190㎝로 182㎝인 아버지보다 컸다.

이동훈은 "아버지 뒤를 이어서 씨름 선수가 되고 싶었다. 아버지가 본인을 이기면 시켜주겠다고 했는데 아니나 다를까 한 손에 졌다"고 말했다.

이어 "씨름을 포기하고 뉴욕주립대 경영학과를 졸업한 후 한국에서 직장 생활하고 있다"고 했다.

이만기는 어린이날에 장성한 아들과 함께 출연한 이유에 대해 "아이들이 어릴 때 내가 시간이 없어서 밖으로 다니거나 그런 기억이 없다. 아이들한테도 추억을 주고 싶었다"고 말했다.

그러면서 "아들이 덩치는 크지만 속은 여려서 추억을 많이 남겨주는 게 좋지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

이동훈은 "어릴 때 놀이공원 간 거 말고는 (아버지와 함께한 기억이) 없다. 이번에 아버지가 연휴가 있어서 서울 놀러 가자고 하셨다"고 했다.

그는 "비싸고 좋은 곳 데려가는 줄 알았는데 알고 보니 이런 좋은 KBS 방송국에 오게 됐다"고 말했다.

<뉴시스>

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