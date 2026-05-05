신제윤 삼성전자 이사회 의장, 노조 파업 우려 메시지… 사외이사들도 “주주가치 훼손 막아야” 한목소리

신제윤 삼성전자 이사회 의장이 노조의 파업 예고와 관련해 임직원들에게 진정성 있는 대화를 통한 문제 해결을 촉구하며 깊은 우려를 표명했다.

신 의장은 5일 삼성전자 사내게시판에서 임직원들을 향해 “최근의 회사 상황으로 주주와 고객은 물론 많은 국민들께서 큰 걱정을 하고 계신다”며 “이사회 의장으로서 막중한 책임감을 느끼며 심려를 끼쳐 드린 데 대해 송구하다”고 밝혔다.

경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 연합뉴스

특히 신 의장은 “모두가 우려하는 최악의 상황이 발생하면 노사 모두가 설 자리를 잃게 될 것”이라며 “사업 경쟁력 저하는 물론 고객 신뢰 상실, 주주 및 투자자 손실 등 국가 경제에 심각한 악영향을 끼치기 때문”이라고 강조했다.

그는 “국가 기반 산업인 반도체 사업은 타이밍과 고객 신뢰가 핵심”이라며, 개발·생산 차질이나 납기 미준수가 발생할 경우 근본적인 경쟁력을 잃고, 시장 지배력까지 상실할 수 있음을 엄중히 경고했다.

이어 “지금의 갈등이 건설적인 노사관계를 구축하는 밑거름이 되도록 함께 노력하자”며 경영진과 함께 문제 해결에 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다.

삼성전자 사외이사들 역시 최근 이사회에서 노조 파업에 대한 공식적인 우려의 목소리를 내면서, 노사 간 대화와 타협을 통해 이번 파업 사태가 원만하고 조속하게 해결되기를 희망한다는 입장을 한목소리로 밝혔다.

최근 열린 삼성전자 이사회에서 사외이사들은 최근 노사간 임금협상 과정 전반에 대한 보고를 받은 뒤, 총 주주의 이익을 고려해야 하는 이사의 입장에서 기업가치를 훼손하고 전체 주주의 이익에 영향을 줄 수 있는 현 상황에 대해 깊은 우려를 표명했다.

이번 사태가 기업가치와 600만 주주들의 이익에 미칠 부정적 파장이 결코 작지 않다는 판단이 반영된 것으로 해석된다.

삼성전자 노조는 연간 영업이익의 15%·최대 45조 원 규모의 성과급을 요구하며 21일부터 18일간 파업을 예고한 상태다. 증권업계가 추정하는 연간 영업이익 300조원 기준으로 환산할 경우 성과급 규모는 45조원에 달한다. 이는 지난해 삼성전자 주주배당액 약 11조원의 4배에 해당하는 규모이며, 회사의 지난해 연구개발비 약 37조원도 훌쩍 뛰어넘는 수준이다. 미래 기술 확보를 위해 투입돼야 할 재원이 일회성 성과급으로 소진될 경우 글로벌 경쟁에서 도태될 수 있다는 우려가 제기된다.

2024년 5월 삼성전자 노조의 첫 파업 선언 당시에도 주가는 하루 만에 3.09% 하락한 바 있다. 삼성전자가 코스피 시가총액의 약 25.7%를 차지하는 점을 고려할 때 이번 파업이 현실화될 경우 그 충격은 코스피 지수 전반과 한국 자본시장 전체로 확산될 가능성이 높다는 분석이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지