비, 싱글 ‘FEEL IT (너야)’ 2차 티저 영상 공개… 11일 신곡 발매 기념 틱톡 라방 진행

가수 겸 배우 비(RAIN, 본명 정지훈)가 새 싱글 ‘필 잇(FEEL IT) (너야)’ 신곡 티징 콘텐츠를 연달아 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 나섰다.

비의 소속사 레인컴퍼니 측은 지난 4일 공식 채널을 통해 새 싱글의 2차 티저 영상을 공개했다고 5일 밝혔다.

이날 2차 티저 영상엔 클래식 카에 몸을 싣고 드라이브를 즐기는 모습부터 여유롭게 몸을 흔드는 모습까지 비의 모습이 감각적인 흑백 영상으로 담겨 있다.

특히 영상 말미에 독보적인 그루브가 느껴지는 실루엣 퍼포먼스는 기존의 힘이 넘치는 퍼포먼스와는 또 다른 성숙한 남성미를 기대케 했다.

비는 앞서 지난달 20일과 4월 27일에 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개한 바 있다.

지난달 20일 공개된 1차 콘셉트 포토에서는 턱시도를 입고 위스키 잔을 든 채 정면을 응시하는 비의 모습이 담겼다.

이어 지난달 27일에 공개된 1차 티저 영상에서는 어둠 속에서 위스키 잔을 든 채 고뇌하는 듯한 비의 실루엣이 강렬한 인상을 남겼다.

영상 말미에는 세련된 비트와 비의 매력적인 보컬이 일부 담겨 새 싱글에 대해 궁금증을 자아냈다.

비는 11일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡을 공개한다.

신곡은 비가 데뷔 후 처음으로 시도하는 경쾌한 R&B 팝 장르의 곡이다.

더불어 비는 11일 오후 5시 본인 공식 틱톡 계정을 비롯해 틱톡 라이브 코리아, 틱톡 라이브 US, 틱톡 스테이지 등 총 4개 공식 틱톡 계정을 통해 카운트다운 라이브를 진행한다.

비는 글로벌 팬들과 실시간 소통을 통해 신곡 비하인드를 직접 전할 예정이다.

특히 팬들을 위한 특별한 이벤트도 준비됐다.

5일 낮 12시 라이브 공지 포스터 공개와 동시에 공식 SNS 댓글을 통해 사연 접수를 시작한다.

비는 라이브 중 직접 사연을 읽어주고, 현장에서 당첨자의 이름을 직접 쓰고 꾸민 ‘리미티드 사인지’와 ‘즉석 폴라로이드’를 증정할 예정이다.

당첨자는 라이브 종료 후 레인컴퍼니 공식 이메일로 본인 인증을 거쳐 선물을 받게 된다.

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