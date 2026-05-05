산만한 우리 아이, 성격 문제로 넘길 일 아니다… ADHD 환자 26만명, 진료비 4배 급증

국내 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD) 진료비가 최근 4년 사이 4배로 불어난 것으로 나타났다. 소아정신과에서 흔한 질환 중 하나인 ADHD는 주의 산만, 과잉 행동, 충동성을 나타내는 정신 질환이다.

5일 건강보험심사평가원(심평원)에 따르면 지난해 국내 ADHD 진료비는 1909억원으로, 2020년(461억원) 대비 314%나 급증했다. ADHD 환자 수는 같은 기간 7만9248명에서 26만251명으로 3.3배가 됐다.

국내 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD) 진료비가 최근 4년 사이 4배로 불어났다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

2024년 기준 환자 수는 10대(9만4233명)가 가장 많았다. 이어 20대(6만8816명), 9세 이하(5만6048명) 등의 순이었다.

ADHD는 소아정신과 영역에서 흔한 질환 중 하나다. 주로 주의 산만, 과잉 행동, 충동성을 나타내고, 7세 이전 아동 초기에 발병한다.

서울아산병원에 따르면 전 세계적 학령기 아동 청소년의 ADHD 유병률은 약 3∼8% 정도다. 국내에서는 초등학생의 5% 정도가 ADHD 증상을 겪는다.

ADHD의 발생 원인으로는 뇌 안에서 주의 집중 능력을 조절하는 신경전달 물질의 불균형이나 주의 집중력·행동을 통제하는 뇌 부위 구조·기능의 변화 등이 꼽힌다.

소아정신과에서 흔한 질환 중 하나인 ADHD는 주의 산만, 과잉 행동, 충동성을 나타내는 정신 질환이다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

아이가 만약 산만하고, 참을성이 부족하며 행동이 앞서는 모습을 보인다면 ADHD를 의심해 볼 수 있다.

대체로 유치원이나 학교처럼 질서를 잘 지켜야 하고, 수업 중 가만히 있어야 하는 상황에서 증상이 더 잘 드러난다.

ADHD는 나이가 든다고 저절로 좋아지지 않고, 불안 장애나 반항 장애 등 다른 질환을 동반하기도 한다. 환자의 절반 정도는 성인기까지 증상이 남아있게 된다.

서울아산병원은 “ADHD에는 약물 치료가 가장 효과적으로, 환자의 80% 정도가 분명한 호전을 보인다”며 “ADHD 환아는 충동적이고 산만한 행동 때문에 야단이나 꾸중같은 부정적인 얘기를 자주 듣는데, 이럴 경우 아이는 자신감이 떨어지기 때문에 부모나 교사는 칭찬거리를 찾아 최대한 많이 칭찬해 줘야 한다”고 설명했다.

아이가 산만하고, 참을성이 부족한 모습을 보인다면 ADHD를 의심해 볼 수 있다. 게티이미지뱅크

한편, ADHD 치료제가 ‘공부 잘하게 돕는 약’이라고 잘못 알려지는 등 오남용 의심 사례도 이어지고 있다.

한국청소년정책연구원이 전국 중고교생 3384명 설문 조사한 바에 따르면 응답자의 5.2%가 ADHD 치료제, 식욕억제제, 수면제, 신경안정제·항불안제 등 7개 의료용 마약류를 의료 목적 외에 복용한 경험이 있다고 답했다.

조사 기간 내 6개월 동안 의료용 마약류를 사용한 비율은 ADHD 치료제(24.4%)가 가장 높았다. 23.1%가 '20회 이상'이라고 답했고 ‘6~19회’라는 응답도 7.6%에 달했다.

한국청소년정책연구원은 “단순한 호기심이나 일시적 사용을 넘어, 집중력 향상이나 학업 효율 증진을 목적으로 약물을 사용하는 경향이 현실화하고 있음을 보여준다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지