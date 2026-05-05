"재산 많은데 최하위 6등급?" 양상국, 결정사 평가에 '중도 퇴장'

개그맨 양상국이 결혼정보회사의 등급 평가 방식에 회의감을 드러내며 매칭을 포기했다.

지난 4일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 올해 나이 42세인 양상국이 결혼 상담을 위해 업체를 찾는 모습이 그려졌다.

이날 양상국은 상담 과정에서 상당한 규모의 자산을 공개하며 결혼에 대한 의지를 보였다. 그러나 업체 측이 부여한 등급은 최하위권인 '6등급'이었다.

업체 대표는 학력과 프리랜서라는 직업적 불안정성을 언급하며 "중매 시장에서는 이런 스펙을 찾는 수요가 많지 않다"고 직언했다.

양상국은 "기준이 무엇이냐"며 즉각 반발했다. 그는 "또래보다 연봉도 높다"고 항변했으나, '조건'을 우선시하는 중매 시장의 냉혹한 평가에 결국 자리를 이탈했다.

양상국은 제작진과의 인터뷰에서 "나 자신에게 실망했다"면서도 "사람을 등급으로 나누는 것을 이해할 수 없다"고 토로했다. 그는 결국 맞선을 포기하기로 결정했다.

방송 말미 양상국은 동료 개그맨 이상민에게 전화를 걸어 "집 없고 부모님 노후 준비 안 된 사람들끼리 모임을 만들자"고 제안해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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