외교부 “호르무즈 정박 韓선박 폭발·화재…인명피해 없어”

호르무즈해협에 갇혀 있던 한국 선박에서 폭발이 일어나 정부가 피격 여부 등 정확한 사실관계를 파악하고 있다.

호르무즈 해협의 유조선과 화물선. AP연합뉴스

외교부에 따르면 4일 오후 8시40분쯤(한국시간) 호르무즈해협 내측 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에 정박 중이던 한국 선사 운용 선박 1척에서 폭발과 함께 화재가발생했다.

이 선박은 한국 선사 HMM이 운용하는 나무(NAMU)호로 파나마 국적이다.

선박에는 한국 국적 선원 6명과 외국 국적 선원 18명이 타고 있었으며 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다고 외교부는 밝혔다. 외교부는 폭발 및 화재 발생 원인과 구체 피해 현황 등을 확인하고 있다. 정부는 이 선박이 피격됐다는 첩보를 접수했으며 이에 따라 이번 폭발이 공격일 가능성도 확인하고 있다. 외교부는 “정부는 금번 사안에 대해 관련국들과 긴밀히 소통하며 호르무즈 해협내측의 우리 선박·선원의 안전을 위해 필요한 조치를 취해 나갈 것”이라고 밝혔다.

HMM 관계자는 선박 기관실 좌현 쪽에서 폭발과 함께 화재가 발생했다고 설명했다. HMM 관계자는 “‘쿵’ 하는 원인 모를 폭발 소리와 함께 화재가 발생해 선원들이 화재를 진압 중”이라고 말했다. 이 관계자는 “다친 사람이 없는 것으로 파악됐으며, 외부 공격이 있었는지는 알 수 없다”면서 “피격이라고 하기에는 선원들도 원인을 몰라 조심스럽다”고 말했다.

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