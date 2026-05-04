경주 바람의 언덕 '전국 힐클라임' 참가자 모집, 6월 15일까지

경북 경주에서 열리는 '2026 한수원과 함께하는 경주 바람의 언덕 전국 힐클라임 대회'가 참가 접수에 들어갔다고 4일 밝혔다.

오는 6월 14일 개최되는 이번 대회는 경주시사이클연맹이 주최·주관하고, 한국수력원자력㈜ 월성원자력본부가 협찬해 열린다.

지난해 열린 한수원과 함께하는 경주 바람의 언덕 전국 힐클라임 대회 경기 모습.

월성원자력본부는 올해로 4년 연속 대회를 후원하며, 친환경 이동수단인 자전거 이용 활성화와 탄소중립 사회 실현에 힘을 보태고 있다.

지난해는 500여 명의 선수가 참가해 호응을 얻었다.

올해 대회는 사이클 15개 부문, MTB 15개 부문 등 총 30개 종목으로 나눠, 경주 한수원 본사와 경주 풍력발전소 일대에서 펼쳐진다.

대회 참여 신청은 27일부터 5월 15일까지 경주시사이클연맹 홈페이지에서 가능하며, 참가비 납입 순으로 선착순 500명을 모집하다.

2026 한수원과 함께하는 경주 바람의 언덕 전국 힐클라임 대회 접수 포스터. 월성본부 제공

참가비는 4만 원이며, 참가자 전원에게 기념품을 제공한다. 대회 요강과 세부 사항은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

경주시사이클연맹은 참가자 안전을 위해 경기 구간 도로 상태를 전면 점검하고, 파손 구간은 보수를 요청할 계획이다.

또 대회 당일에는 경주시경찰서와 경주시체육회 등과 협력해 교통 통제와 안전요원도 배치해 안전사고 예방에도 만전을 기할 방침이다.

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