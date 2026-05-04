'5월의 산타' 월성본부, 아동센터에 12년째 어린이날 선물 전달

한국수력원자력 월성원자력본부가 어린이날을 앞두고 경주지역 아동들을 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.

월성원자력본부는 지난달 27일 경주 The-K호텔에서 경주시 지역아동센터 아동들을 위한 어린이날 선물 전달식을 개최했다고 4일 밝혔다.

월성원자력본부가 경주 The-K호텔에서 경주시 지역아동센터 아동들에게 어린이날 선물을 지원하는 전달식을 갖고 있다. 월성본부 제공

이날 행사에는 한전KPS㈜ 월성 제1·2·3사업소와 원자력정비기술센터도 함께 참여해 나눔의 의미를 더했다.

전달식에는 권원택 월성원자력본부장과 전호광 한전KPS㈜ 부사장이 참석해 지역별 대표 아동 10여 명에게 직접 선물을 전달했다.

지역아동센터에서는 매년 어린이날마다 선물을 전하는 월성본부를 '5월의 산타클로스'라 부르고 있다.

경주지역 아동센터는 총 28곳으로, 현재 842명의 아동이 이용하고 있다.

권원택 월성본부장이 경주 The-K호텔에서 경주시 지역아동센터 아동들에게 어린이날 선물을 전달하고 있다.

월성본부는 2015년부터 12년째 매년 1000만원 상당의 후원을 이어오고 있다.

올해는 한전KPS㈜가 동참해 각각 1000만원씩 총 2000만원 규모로 지원을 확대했다.

권원택 월성본부장은 "아이들의 양육과 돌봄을 위해 애쓰는 지역아동센터 관계자들께 감사드리며 앞으로도 지역사회 어린이들을 위한 다양한 지원활동을 이어가겠다"고 말했다.

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