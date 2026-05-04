경주시, 2027년도 국비 확보 '총력전'… 중앙부처 협의 본격화

경북 경주시가 2027년도 국비 확보를 위해 중앙부처와의 협력 체계를 본격 가동하고 나섰다고 4일 밝혔다.

경주시는 정부예산 편성이 시작되는 5월을 앞두고 지난달 30일 정부세종청사를 방문해 김종구 농림축산식품부 차관을 비롯한 주요 관계자들과 면담을 가졌다. 이번 방문은 지역 현안 해결과 미래 성장 기반 마련을 위한 주요 사업의 필요성과 타당성을 설명하고, 정부예산 반영을 건의하기 위해 이뤄졌다.

최혁준 경주시장 권한대행이 내년도 국비 확보를 위해 농림축산식품부를 방문, 김종구 차관(왼쪽 두 번째)과 면담을 갖고, 주요 현안사업에 대한 국비 지원을 건의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이날 시는 농축산 분야 핵심 현안인 '서면 심곡리 농촌공간정비사업'과 '가축분뇨 에너지화 설비 확충사업'에 대한 국비 지원을 요청했다.

'서면 심곡리 농촌공간정비사업'은 장기간 악취 민원이 이어져 온 노후 돈사를 철거·이전하고, 공공형 외국인 근로자 숙소를 조성하는 사업이다. 시는 이를 통해 농촌 생활환경을 개선하고, 농업 인력 수급 문제를 완화하는 등 정주 여건을 종합적으로 개선할 방침이다.

'가축분뇨 에너지화 설비 확충사업'은 안강읍 두류리 일원에 축산분뇨를 활용한 에너지화 시설을 구축하는 사업이다.

축산분뇨 처리 부담을 줄이는 동시에 신재생에너지 생산 기반을 마련해 탄소중립 실현과 지역 순환경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

경주시는 두 사업이 농촌공간 재구조화, 생활환경 개선, 탄소중립 등 정부 정책 방향과 맞닿아 있는 만큼 중앙부처와의 지속적으로 협의해 국비 반영 가능성을 높일 방침이다.

경주시가 지난달 국회를 방문해 김석기 국회의원 및 외교부 심의관과 포스트APEC 핵심사업의 원활한 추진과 국비 확보를 위한 업무협의를 진행하고 있다.

이와 함께 오는 8일에는 국토교통부를 비롯한 주요 중앙부처를 잇따라 방문해 사업별 대응을 강화하고, 국회 및 관련 기관과의 협력에도 힘을 쏟을 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "국비 확보는 지역 현안 해결 및 미래 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제인 만큼 정부예산 편성 초기 단계부터 중앙부처와 긴밀히 협력해 주요 사업을 국가 정책과 연계하겠다"고 말했다.

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