케이에스더블유, 그랑디 벽지 출시기념 ‘2026 그랑디 KGA회장배 전국대학골프대회’ 후원

사진제공 = 케이에스더블유

주식회사 케이에스더블유(사장 정필모)는 고강도 프리미엄벽지 그랑디(GranD)’ 출시 기념으로 ‘2026 그랑디 KGA회장배 전국대학골프대회’의 후원사로 참여한다고 밝혔다.

한국대학골프연맹(회장 한진우)이 진행하는 이번 골프대회는 6일부터 9일까지 군산CC에서 진행될 예정으로, 대학골프연맹 사상 처음으로 4라운드 대회를 노카트, 노캐디로 운영하게 된다.

케이에스더블유는 그랑디 출시 기념으로 주관 후원사를 맡았다. 그랑디는 방송인 박수홍 씨가 전속모델로 활약하는 제품으로 '박수홍 벽지'로 알려져 있기도 하다. 케이에스더블유는 벽지전문기업으로 KS벽지, 제일벽지, 코스모스벽지, DID벽지, 비맥스벽지를 운영하고 있으며 벽지수출 부문 기업이다.

한국대학골프연맹 관계자는 "이번 대회는 골프대회 기준에 부합하는 선수 육성을 목표로 하여 R&A가 규정한 국제대회 기준과 대한골프협회의 대회 분류 기준을 충족해 경기력의 총합을 끌어 올리기 위해 준비됐다"고 전했다.

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