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정원오 “오세훈, 전월세 지옥론 자기비판” vs 吳 “부동산정책 양자토론 나와라” [6·3 지방선거]

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김희정·윤선영 기자

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서울시장선거 부동산 책임공방

鄭 “5년동안 대책없다 정부 비판”
吳 “정진석 전 실장 공천 자제를”

서울시장 선거가 국민의힘 오세훈·더불어민주당 정원오 후보 간 ‘부동산 책임 공방’으로 격화하고 있다. 오 후보는 정 후보에게 부동산 정책에 대한 양자 토론을 제안하며 압박했고, 정 후보는 전·월세 급등 책임을 현직 시장인 오 후보에게 돌리며 맞섰다.

정 후보는 4일 서울 중구 선거사무소에서 ‘민주당 서울 구청장 후보들과 간담회’를 열고 오 후보를 향해 “5년 동안 시장을 하면서 왜 전·월세 폭등에 대비하지 않고, 이제 와서 이재명정부 탓을 하느냐”고 비판했다. 그는 이어 “집값 폭등, 전·월세 폭등 등 본인이 만든 일을 현 정부가 만들었다고 하는데 이건 스스로에 대한 자기비판”이라며 “아파트 재개발·재건축은 10~15년이 걸리지만, 전월세 문제는 2~3년이면 대책을 세울 수 있고 공급을 할 수 있다”고 주장했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 서울 중구 선거사무실에서 가진 서울지역 구청장 후보들과의 간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 서울 중구 선거사무실에서 가진 서울지역 구청장 후보들과의 간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

오 후보의 ‘보수 재건’ 발언에 대해선 “4년 내내 이재명정부와 각을 세워서 보수를 재건하겠다는 것인데, 그렇게 되면 4년 내내 시끄럽고 정쟁이 발생할 것”이라며 “그 피해는 전부 시민들에게 돌아갈 것”이라고 목소리를 높였다. 정 후보는 오후에는 한국거래소에서 ‘정원오의 찾아가는 현장 : 금융편’을 열고 자본시장 규제 개혁 필요성을 강조하며 “서울이 기업하기 좋은 도시로 변해야 한다”고 했다.

오 후보는 정 후보에게 양자 토론에 응할 것을 압박했다. 오 후보는 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “정 후보가 당선되면 집이 있는 분들은 세금 지옥, 집이 없는 분들은 월세 지옥이 될 것”이라며 “정 후보에게 양자 토론회를 통해 (누가 더 유능한 행정가인지) 우열을 가리자고 했지만 계속해서 거절하고 있다”고 말했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 4일 국회 의원회관에서 열린 &#39;사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의&#39;에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 4일 국회 의원회관에서 열린 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의'에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

오 후보는 당 공천관리위원회가 결정을 보류한 정진석 전 대통령실 비서실장의 공천 논란을 두고는 “자제하는 게 도움이 될 것으로 본다”고 밝혔다. 이번 지방선거가 친윤(친윤석열) 심판 구도로 흐를 수 있다는 점을 우려한 것으로 읽힌다. 오 후보는 “본인은 억울한 측면이 있을 수 있지만 대통령을 지근거리에서 모시는 비서실장이라는 자리는 워낙 중책”이라면서 “무슨 책임이 있다는 차원보다도 스스로가 책임감을 느끼고 이번 선거는 자제를 하는 게 본인과 당에 모두 도움 될 것”이라고 했다.

다만 정 전 실장은 이날 페이스북에 “당의 판단을 기다리겠다”면서도 “신중한 판단을 요청한다”고 했다. 그는 “저를 경선에조차 붙이지 않는 것은 우리 당을 지지해 주시는 분들에 대한 예의가 아니다”며 “잘못된 당 지도부의 판단은 고스란히 우리 지역 주민들에게 피해로 돌아가게 된다”고 호소했다.


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