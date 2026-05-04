“전재수·하정우 함께 부산 대전환 이뤄낼 것”… 與 연일 총력전 [6·3 지방선거]

더불어민주당 지도부가 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 부산·울산·경남(PK)과 대구·경북(TK) 등 영남권 공략에 화력을 집중하고 있다. 최근 보수층 결집 분위기로 영남 선거의 낙관론이 약해지자 이재명정부와 지방정부의 협력론을 앞세워 표심 다지기에 나선 모습이다. 다만 정청래 대표가 부산 지원 유세 과정에서 초등학생에게 후보를 ‘오빠’라고 부르도록 한 발언이 논란이 되면서 국민의힘은 이를 고리로 대여 공세 수위를 높였다.

부·울·경 공천자대회 4일 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제9회 전국동시지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 민주당 정청래 대표(앞줄 왼쪽부터), 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보가 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. 부산=연합뉴스

◆與, “윤 어게인 심판” 띄우며 영남 공략



민주당 정청래 대표는 4일 오전 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 현장 최고위원회의를 열고 부산 표심 공략에 나섰다. 당 지도부가 부산을 다시 찾은 것은 지난달 15일 이후 약 3주 만이다.



정 대표는 이날 회의에서 “윤 어게인을 자처하는 국민의힘의 오만함을 부산 시민께서 부마항쟁의 정신으로 심판해 달라”고 말했다. 그는 국민의힘 추경호 대구시장 예비후보와 정진석 전 대통령 비서실장의 국회의원 보궐선거 출마 가능성을 강도 높게 비판하며 공세를 폈다. 추 후보는 내란 중요임무 종사 혐의로, 정 전 실장은 직권남용·권리행사방해 혐의로 각각 기소된 상태다. 정 대표는 “역사상 최악의 공천, 뻔뻔한 ‘윤 어게인’이 현실화하고 있다”며 “불법 비상계엄이라는 내란 사태를 일으킨 것에 국민 앞에 석고대죄해도 모자랄 판에 오히려 윤석열의 부역자들에게 꽃가마를 태우고 있다”고 비판했다. 황명선 최고위원도 “윤 어게인 공천으로 ‘윤석열판 하나회’를 재결집시키고 있다”며 “법정에 서야 할 사람을 후보로 내세우며 국민과 민주주의를 모욕하고 있다”고 지적했다.



민주당은 부산시장 선거에 나선 전재수 후보와 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보의 경쟁력을 부각하는 데도 주력했다. 정 대표는 “전재수가 만들어갈 해양 수도 위에 하정우의 미래전략이 함께한다면 부산의 대전환을 반드시 이뤄낼 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “이재명 대통령과 발맞춰 국정과 시정을 유기적으로 이끌어나갈 리더십이 필요하다”며 “전재수 후보가 바로 그 적임자이고, 필승 카드이자 정답”이라고 강조했다.



하 후보를 두고는 “부산 토박이, 부산이 키운 인재”라며 “하 후보의 AI(인공지능) 비전이 부산 제조업, 해양산업과 만난다면 핵심 산업들도 활력을 찾아 높게 도약할 것”이라고 했다. 민주당 지도부는 이날 오후 경북 포항으로 이동해 경북 공천자대회에 참석하는 등 영남권 행보를 이어갔다.



◆‘오빠 발언’ 논란 부각시키는 野



정 대표는 전날 부산 구포시장 지원 유세 과정에서 불거진 ‘오빠 발언’ 논란에 대해 사과했다. 정 대표는 “구포시장 방문 과정에서 논란의 중심에 서게 되어 상처받으셨을 아이와 아이 부모에게 송구하다”고 했다. 전날 정 대표는 하정우 후보와 함께 방문한 시장에서 초등학교 1학년 여자아이에게 하 후보를 ‘오빠’라고 불러보라고 해 논란이 됐다.



국민의힘은 이를 고리로 민주당을 향해 공세를 퍼부었다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에 “어린이에게 ‘오빠’라고 부르라고 강요하는 건 명백한 아동 성폭력이고 아동 인권침해”라고 비판했다. 김재원 국민의힘 최고위원도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “부산에 오빠 강요범이 나타났다”며 “선거판이 이성을 잃은 민주당 사람들 판이 됐다”고 말했다. 비영리단체인 한국여성정치네트워크는 논평을 통해 “‘오빠’라는 호칭의 강요는 단순한 언어 선택의 문제가 아니라, 공적 공간에 사적 위계를 끌어들여 정당화하려는 시도라는 점에서 심각한 문제”라고 비판했다.

한동훈 부산북갑 예비후보 등록 부산 북갑 국회의원 재보궐선거에 무소속으로 출마하는 국민의힘 한동훈 전 대표(왼쪽)가 4일 부산 북구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 하고 있다.

부산=뉴시스

하 후보가 잇단 논란으로 홍역을 치르는 사이 한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 부산 북구선거관리위원회에서 부산 북갑 국회의원 보궐선거 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다. 한 전 대표는 “부산 북갑을 찾은 지 20일도 채 되지 않았지만, 이전에는 많은 국민이 이 지역을 잘 알지 못했을 것”이라며 “북갑의 변화는 이미 시작됐다”고 말했다. 이어 “과거 여기서 정치하셨던 정치인들은 뭘 해냈느냐”라며 “차원이 다른 미래와 발전을 반드시 실현하겠다”고 포부를 밝혔다.

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