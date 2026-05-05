[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 5일 (화요일) 72년생 걱정근심 모두 사라지는 날이다

96년생: 길은 스스로 개척하고 노력밖에는 없다. 84년생: 오락 게임의 잡기로 낭패 당할 수 있다. 72년생: 걱정근심 모두 사라지는 운이다. 60년생: 금전적인 상황이 긴박하다. 48년생: 동업권은 물러나는 것이 현명하다. 36년생: 가족간에 마음을 먼저 열어야 편하다.

97년생: 자신의 과거를 탓해봐야 소용이 없다. 85년생: 이중성과 병주고 약주는 사람은 멀리하자. 73년생: 제자리를 찾아 열성있게 일하자. 61년생: 열심히 일해도 인정이 약하다. 49년생: 자신의 위치를 지켜야 이롭다. 37년생: 북방에서 건강에 좋은 정보를 얻는다.

98년생: 통신정보 보다 직접 확인해보는 것이 좋겠다. 86년생: 상념에 사로 잡히지 말고 훌훌 털자. 74년생: 남을 의식하지 말고 자신을 발전시키자. 62년생: 작은 것에 너무 연연하지 마라. 50년생: 금전정보에는 경계하는 것이 좋다. 38년생: 너무 심한 운동은 삼가하자.

99년생: 말을 앞세우지 말고 행동으로 보여라. 87년생: 할인물건조심 소탐대실의 운세다. 75년생: 자신 없는 일은 애초에 손되지 마라. 63년생: 유통업자는 거래 물량이 증대된다. 51년생: 일이 공교롭게도 겹쳐 일어난다. 39년생: 가족에 사소한 문제로 다투지 말자.

00년생: 판단미스다 잘못된 선택은 고쳐라. 88년생: 허니문은 끝났지만 로맨스는 계속된다. 76년생: 하는일에 적은 변화가 있는 운이다. 64년생: 대외적인 일로 기운이 상승한다. 52년생: 물건 구입이 잘못되어 손실이 온다. 40년생: 적당한 운동과 휴식이 필요하다. 28년생: 충고가 자신을 위한 길임을 인식하라.

01년생: 오늘은 양보하며 남의 의견도 존중하라. 89년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 77년생: 현재 일은 미루지 말고 실행하라. 65년생: 목마른 나무에 단비가 오는 운이다. 53년생: 새로운 일을 계획하고 추진한다. 41년생: 동북방에서 잃은 것을 되찾은 운이다. 29년생: 감으로 계산말고 이해득실을 계산하자.

02년생: 돈 쓸 용도가 많다 지출을 삼가라. 90년생: 자신의 입지를 탄탄하게 만들자. 78년생: 현재 일에 이동 변화가 나타난다. 66년생: 손익게산을 해보니 손실이 크다. 54년생: 무리한 투자를 강행하여 고통이 크다. 42년생: 부상이나 건강에 조심하자. 30년생: 불안감이 밀려오는 운이다.

03년생: 오늘은 움직이면 헛걸음을 않도록 주의하라. 91년생: 전후 관계를 고려하여 의사결정을 하자. 79년생: 자신 있는 일이 때마침 나타난다. 67년생: 성과은 없지만 용기를 가질 때다. 55년생: 적은 오해가 발생한다. 43년생: 좋은 일을 하고도 서로간에 멀어진다. 31년생: 적당한 선에서 먼저 양보할 건 양보하라.

04년생: 상대방에 정중한 예의를 갖추면 안전하다. 92년생: 상심이 크고 금전손실이 예상된다. 80년생: 혼자 고민하지 말고 선배와 의논하자. 68년생: 책임감이 강하게 가지고 일하자. 56년생: 실속이 없는일에 손을된다. 44년생: 모이지 않고 흩어지니 갈무리하자. 32년생: 없던 일로 되돌아가는 것이 이롭다.

05년생: 일이 복잡하다 공과 사를 잘 구별하라. 93년생: 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자. 81년생: 새로운 것을 시도해 보는 운이다. 69년생: 잘못을 탓하기보다 덕으로 감싸주자. 57년생: 휴가 계획은 차후에 세우자. 45년생: 주변에 많은 사람들이 떠나는 운이다. 33년생: 자신을 한번 더 생각하길 바란다.

06년생: 창업시기다 계획에 신중하라. 94년생: 힘보다는 머리를 써야 한다. 82년생: 이성관계로 갈등이 일어난다. 70년생: 정신적으로 강한 힘이 나타난다. 58년생: 초지일관하면 좋은 결실을 맺을 수 있다. 46년생: 동남방에 문상 방문은 자제하자. 34년생: 건강을 챙기고 적당한 운동을 하자.

95년생: 필요한 물건 같지만 못쓰게 된다. 83년생: 직선적인 표현은 자신에게 손해다. 71년생: 수주나 거래처가 나타난다. 59년생: 한 우물만 제대로 파자 성공한다. 47년생: 올라서지 말고 저자세가 필요하다. 35년생: 무리한 행동인줄 알면 중단하라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지