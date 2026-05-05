매년 5시간 완창 무대… ‘2전3기’ 명창 반열

“세 번째 도전에서 이렇게 큰 상을 받아 가슴이 벅찹니다.”



국악의 본향 전북 남원시에서 열린 제53회 대한민국 춘향국악대전에서 판소리 명창부 대통령상을 받아 명창 반열에 오른 박수현(41)씨는 4일 “지난 4년 동안 전국 대회에 8차례 출전하며 쌓은 경험이 큰 도움이 됐다”며 이 같은 수상 소감을 밝혔다.

제53회 대한민국 춘향국악대전에서 판소리 명창부 대통령상을 받은 박수현씨가 수상 소감으로 지역 국악 활성화에 기여할 계획을 밝히고 있다. 남원시 제공

그는 춘향제와 연계해 지난 2일부터 3일까지 열린 이번 대회에서 판소리 심청가 중 ‘추월만정(秋月滿庭)’ 대목을 열창해 최고 점수로 대상을 거머쥐며 상금 5000만원까지 받았다. 추월만정은 심청가에서 옥황상제의 은덕으로 황후가 된 심청이가 부친 심봉사를 생각하며 부르는 노래다. 최동현 심사위원장은 “비장미와 골계미를 노련하게 풀어내며 판소리 특유의 ‘한’의 미학을 깊이 있게 표현해 내는 공력과 표현력이 뛰어났다”고 호평했다.



박 명창은 “완창 발표회를 통해 다져온 끈기와 스승들의 가르침 덕분”이라며 “고향과 같은 남원에서 수상하게 돼 더욱 뜻깊다”고 기뻐했다. 이번 수상은 세 번째 도전 끝에 이뤄낸 성과다. 그는 제51회 대회서 우수상을 받은 이후 꾸준히 도전했으며, 국립민속국악원 공연과 전승 발표 등을 통해 매년 ‘5시간 완창 무대’를 이어오며 긴 호흡의 소리를 단련해 왔다.



박 명창은 만 10세에 소리에 입문해 남원국악예술고와 전남대 국악과를 졸업했으며, 임화영·장문희 명창에게 소리를 사사했다. 현재 전북도립국악원 창극단 상임단원으로 활동 중이며, 전북도 무형유산 ‘심청가’ 이수자로 전통 판소리 계승에도 힘쓰고 있다.



박 명창은 “이번 수상을 완성이 아닌 새로운 시작으로 삼아 전통의 깊이를 지키면서도 대중과 소통하는 소리꾼이 될 것”이라며 “우리 음악을 널리 알리고 지역 국악 활성화에도 기여할 계획”이라고 포부를 밝혔다.

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