“증시로 빠진 돈 잡아라”… 저축銀, 연 3.6% 예금 등장

정부의 가계대출 조이기와 증시로의 ‘머니 무브’(자금 이동) 이중고에 빠진 저축은행권이 연이율 3.6%의 정기예금 상품을 내놓으며 자금 이탈 막기에 나섰다.



4일 저축은행중앙회에 따르면 상상인플러스저축은행은 지난달 24일 1년 만기 회전 정기예금 금리를 연 3.28%에서 3.58%로 올린 데 이어 최근 이를 3.62%로 추가 인상했다. HB저축은행도 회전정기예금 금리를 3.60%까지 올리는 등 올해 수차례 예금금리를 조정해 연 3.10%였던 금리를 끌어올렸다. 대한·참·더블저축은행 등도 최근 3.6%의 정기예금 상품을 내놓았다.



자산 규모 업계 2위인 OK저축은행은 올해 들어 OK안심정기예금 금리를 네 차례 인상해 연 2.90%에서 3.45%로 조정했다. 이외에도 CK·DH·바로·엠에스·조흥 등 상당수 저축은행이 예금 금리를 3.5%대로 올렸다.



최근 전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 연 3.24%로 지난해 말 2.92%보다 0.32%포인트 상승했다. 상당수 저축은행이 연 이율 3%대 예금 상품으로 고객 모시기에 나섰지만 녹록지 않은 상황이다.



한국은행 경제통계시스템에 따르면 저축은행 수신 잔액은 지난해 9월 105조165억원까지 불어났으나 이후 꾸준히 감소해 올해 1월 98조1749억원을 거쳐 2월 97조9365억원까지 떨어졌다. 저축은행 수신잔액이 97조원대로 내려온 것은 2021년 10월(97조4187억원) 이후 약 4년여 만이다.



저축은행 관계자는 “증시로 자금이 빠져나가는 것을 막으려면 예금 금리를 올려야 하지만, 정부의 가계대출 규제 기조로 적극적 영업이 어려워 수신 금리를 크게 올리기 부담스러운 상황”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지