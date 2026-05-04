시장 낙선자들 시·도의원行… 군산 ‘체급 하향’ 출마 논란 [6·3 지방선거]

전북 군산시장 선거에 도전했다가 더불어민주당 경선에서 탈락한 예비후보들이 기초·광역의원 선거에 다시 출마하면서 ‘체급 하향’ 논란이 확산되고 있다.



4일 민주당 전북도당에 따르면 군산시장 선거에 출마했던 김영일 전 군산시의장은 최근 기초의원 마선거구(월명·흥남·경암·중앙) 후보로 등록했다. 같은 시장 선거에 도전했던 나종대 전 군산시의원과 박정희 전 전북도의원도 전북도의원 군산 제3선거구에 출마하며 광역의회 진출을 노리고 있다.



이들이 도전한 선거구는 선거구 조정으로 새롭게 생긴 지역이지만, 자치단체장 선거에 나섰던 중진 정치인들이 낙선 이후 하위 선거로 방향을 틀었다는 점에서 지역 정가의 비판이 이어지고 있다. 특히, 김 전 의장은 군산시장 최종 경선까지 올랐던 데다 시의장 출신임에도 기초의원 선거에 출마해 정치 신인의 진입을 막고 있다는 지적이다. 해당 선거구는 의원 정수가 기존 2명에서 3명으로 늘었으며 민주당 박광일·송미숙 시의원과 조국혁신당 김하빈 후보가 이미 등록을 마친 상태다.



김 전 의장은 출마 배경에 대해 “새만금 신항 관할권과 해양관할구역 획정 등 현안 대응을 위해 중진 의원의 역할이 필요하다”며 “기초의회에서 중심 역할을 하기 위해 출마를 결심했다”고 밝혔다. 이어 “신인 정치인의 진입을 고려해 기존 지역구가 아닌 신설 선거구를 택했다”고 해명했다.



하지만 지역사회 반응은 싸늘하다. 시민사회단체들은 이 같은 행보를 두고 정치적 책임 회피와 권력 유지 성격이 강하다고 비판하고 있다. 유재임 참여자치 군산시민연대 사무국장은 “세 정치인의 행위는 정치생명 연장을 위한 치졸한 행태”라며 “이 같은 관행이 반복될 경우 자치단체장 선거에 도전했다가 탈락하면 다시 기초의회로 복귀하는 구조가 고착화될 수 있다”고 지적했다.



민주당 전북도당 관계자는 “기존 인지도와 조직력을 갖춘 중진 인사들이 하위 선거에 출마할 경우 정치 신인의 공천 기회가 축소될 수 있다”며 정치권 자정 노력이 필요하다는 지적이 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지