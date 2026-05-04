교육단체, '오빠호칭 논란' 정청래·하정우 아동학대 혐의 고발

시장에서 만난 어린이에게 더불어민주당 하정우 북갑 보궐선거 후보를 '오빠'라고 부르라고 한 민주당 정청래 대표와 하 후보가 교육단체로부터 고발당했다.
'학생학부모교사인권보호연대'는 4일 보도자료를 내고 두 사람에 대한 아동복지법상 정서적 학대 혐의 고발장을 대검찰청에 제출했다고 밝혔다.
이 단체는 "60대, 50대 남성인 이들이 8세 초등학교 1학년 여학생에게 '오빠'라고 부르도록 강요하고 재촉한 행위는 아동에게 심각한 수치심과 심리적 압박을 준 사건"이라며 "명백한 아동 인권 침해"라고 주장했다.
이어 "표를 얻기 위해 아동의 정서를 짓밟는 행위는 하 후보가 그간 말해온 '미래'와 'AI 윤리'가 얼마나 허구였는지 증명한다"며 "모든 어린이가 존엄하게 대우받아야 할 날을 앞두고 유력 정치인들이 어린아이를 정치적 소품으로 활용한 이번 사태는 교육계와 학부모들에게 큰 상처를 남겼다"고 덧붙였다.
정 대표는 지난 3일 부산 구포시장 지원 유세 중 만난 초등학생에게 "여기 정우 오빠, 오빠 해봐요"라고 말하고 하 후보도 "오빠"라고 언급했다. 두 사람은 이후 아동과 부모에게 공개 사과했다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지