전국 ‘체육 꿈나무’ 부산에 집결한다...‘전국소년(장애학생)체전’ 개최

부산에서 전국장애학생체육대회(장애학생체전)와 전국소년체육대회(소년체전)가 잇달아 열린다. 특히 장애학생체전은 대회 창립 이래 부산에서 처음 개최돼 부산을 찾는 선수단에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

부산시는 12일 오후 사직실내체육관에서 ‘글로벌 허브도시 부산에서 함께 뛰는 미래’를 비전으로 제20회 전국장애학생체전 개회식을 진행한다고 4일 밝혔다.

2026 전국장애학생체전 개회식 홍보 포스터. 부산시 제공

장애학생체전은 12일부터 15일까지 4일간 부산아시아드주경기장을 비롯한 부산지역 18개 경기장에서 전국에서 참가한 5000명의 장애학생 선수단이 17개 종목의 경기를 치른다.

전국장애학생체전 개회식은 ‘빛의 항해 부산, 감동의 물결 속으로’라는 주제로 선수단과 관람객이 하나 되는 감동적인 행사를 연출한다. 개식통고와 함께 선수단 입장에 이어, 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽대회 최우수선수상(MVP)을 수상한 김윤지 스키선수의 영상응원으로 선수단에게 희망과 긍지를 불어넣을 예정이다.

식후 공연은 가수 하하의 초청 무대로, 부산을 소재로 한 히트곡 등 관람객이 모두 참여할 수 있는 흥겨운 선곡으로 선수단의 즐겁고 행복한 대회를 응원할 계획이다. 개회식은 별도 입장권 없이 행사 당일 오후 2시부터 사직실내체육관 2층에 마련된 관람객 전용 게이트에서 무료로 입장할 수 있다. 행사장 입장에 앞서 아시아드조각공원 일원에 마련된 체전홍보관에서 다양한 부대행사도 즐길 수 있다.

시는 전국장애학생체전 개회식 시민참여 분위기를 조성을 위해 이날부터 12일까지 시 공식 인스타그램과 전국장애학생체전 누리집을 통해 개회식 관람인증 이벤트를 진행하고, 추첨을 통해 이벤트 참여자에게 모바일교환권을 제공한다.

장애학생체전의 열기가 채 식기도 전에 이달 23일부터 26일까지 부산아시아드주경기장을 비롯한 부산지역 56개 경기장에서 ‘제55회 전국소년체전’이 개최된다. 전국에서 1만8000명의 선수단이 출전해 40개 종목 경기에서 갈고 닦은 기량을 겨루며 스포츠를 향한 꿈을 펼칠 예정이다.

이번 대회 특징 중 하나는 그동안 학생 선수들의 대회 집중도 향상과 학습권 보장 등의 이유로 지난 15년간 개최되지 않았던 전국소년체전 개회식이 16년 만에 부산에서 재개된다는 점이다. 대한체육회는 ‘학생 선수가 주인공이 되는 추억을 만들 수 있는 자리를 마련하자’는 취지로 16년 만에 전국소년체전 개회식을 부활했다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “전국소년(장애학생)체전은 단순한 스포츠 대회를 넘어 대한민국 미래 세대가 ‘글로벌 허브도시 부산’에서 꿈을 펼치며 성장하는 화합의 장이 될 것”이라고 말했다.

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