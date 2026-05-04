에픽하이, 글로벌 팬 소통 강화…오늘(4일) 공식 커뮤니티 오픈

그룹 ‘에픽하이’가 오늘(4일) 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘비스테이지(b.stage)’를 통해 팬 커뮤니티를 새롭게 선보였다.

하이브월드와이드

에픽하이는 전 세계 팬들과의 교류를 한층 확대하는 데 한층 수월할 것으로 보인다. 이번 커뮤니티는 비마이프렌즈의 글로벌 인프라와 에픽하이의 탄탄한 자체 콘텐츠 역량을 바탕으로 운영되는 것으로 전해진다.

특히 에픽하이는 연말마다 진행하는 단독 공연은 매번 높은 예매 경쟁률을 기록해왔으며, 최근 서울 KSPO DOME에서 열린 ‘2025 에픽하이 콘서트’ 역시 4회차 전석이 빠르게 매진되며 여전한 흥행력을 입증했다.

음악 활동 외에도 콘텐츠 분야에서 활발한 행보를 보이고 있다. 약 170만 명의 구독자를 보유한 공식 유튜브 채널에서는 웹 예능 ‘에픽카세(EPIKASE)’가 회당 100만회 정도의 높은 조회수를 기록 중이며, 영어 팟캐스트 ‘헤이 타블로(Hey Tablo)’ 등 신규 콘텐츠도 지속적으로 선보이고 있다.

새롭게 열린 팬 커뮤니티에서는 실시간 소통이 가능한 ‘팝(POP) 라이브’가 처음 도입된다. 이를 통해 멤버들이 직접 참여하는 정기 라이브 방송이 진행될 예정이며, 글로벌 팬들과의 거리감을 줄이는 계기가 될 것으로 기대된다.

이와 함께 팬 경험을 확장하기 위한 멤버십 서비스도 마련됐다. 공연 티켓 선예매 혜택이 포함된 ‘스테이지패스’와 라이브 콘텐츠 이용권 ‘스트림패스’을 통해 공연 티켓 선예매를 할 수 있다. 또한 팬들이 자유롭게 의견을 나누고 참여할 수 있는 공간을 제공하며, 설문 투표를 통해 공연 기획에 팬 의견을 반영하는 참여형 시스템도 제공된다.

에픽하이의 리더 타블로는 “하이스쿨과 더 자주, 더 가깝게 연결될 수 있는 공간을 만들고 싶었다”, “음악뿐 아니라 우리가 만드는 콘텐츠까지 자연스럽게 이어지며 함께 참여하고 즐길 수 있는 공간이 되길 기대한다”고 전했다고.

비스테이지 측은 에픽하이와의 동행을 의미있게 생각하면서 “팬 커뮤니티를 중심으로 멤버십과 콘텐츠, 커머스를 유기적으로 결합한 팬 경험 구조를 구축하고, 글로벌 팬덤과의 접점을 더 확대할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 2003년 데뷔한 에픽하이는 ‘Fly’, ‘우산’, ‘Love Love Love’ 등 다수의 곡으로 꾸준한 인기를 이어오며 국내외 음악 팬층을 확보해 온 것으로 전해진다.

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