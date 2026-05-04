부산시, 지자체 최초 해양관측위성 ‘부산샛’ 발사·양방향 교신 성공

부산시가 전국 지자체 최초로 해양관측 초소형위성 발사에 성공하고, 양방향 교신까지 마쳤다.

4일 부산시에 따르면 전날 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아 밴덴버그 우주군기지에서 스페이스X 팰컨9 발사체를 통해 ‘부산샛(BusanSat)’을 발사했다.

지난 4일 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아 밴덴버그 우주군기지에서 Falcon9이 발사되고 있다.

부산샛은 발사 이후 약 2시간 뒤인 전날 오후 6시19분 팰컨9에 탑재됐던 45개 소형위성 중 25번째로 고도 약 615km 궤도에서 정상 분리에 성공했다. 이후 4일 오전 0시41분 칠레 푼타아레나스 지상국과 첫 양방향 교신에 성공한 뒤, 정상적으로 궤도에 안착했다.

이는 위성통신시스템이 정상적으로 작동하기 시작했음을 알리는 초기 운영 성과이며, 부산샛은 향후 초기 운영 과정을 거쳐 해양 미세먼지 관측 등 본격적인 임무를 수행할 계획이다.

시가 지역 대학과 연구기관, 기업과 협력을 통해 개발한 부산샛은 무게 약 12kg, 12U 규격(20cm×20cm×30cm)의 초소형위성이다. 향후 약 1년간 부산항만 지역과 한반도 서해안, 태평양 등 광범위한 해역을 관측하며, 해양·항만·도시문제 해결에 필요한 데이터를 직접 확보하고, 이를 대기환경 분석과 기후변화 연구 등에 활용할 예정이다.

특히 이번 위성에는 대한민국 최초의 달 탐사선인 ‘다누리호’에 적용된 편광카메라 기술을 지구 관측용으로 확장해 탑재했다는 점이 가장 큰 특징이다. 편광카메라는 일반 광학카메라로는 포착하기 어려운 해양 표면과 대기 중 미세먼지의 크기 및 성분까지 정밀하게 분석할 수 있는 고성능 장비다. 이에 따라 구름까지 관측이 가능해져 대기환경 분석은 물론 기후변화 예측 연구 분야에서도 활용 가치가 매우 높을 것으로 기대된다.

부산샛이 고도 약 615km 궤도에서 Falcon9에서 떨어져 나와 분리되는 장면. 부산시 제공

시는 부산샛 발사를 계기로 해양과 우주 분야 기술을 연계한 글로벌 해양환경 데이터 활용 기반을 구축할 계획이다. 미국 항공우주국(NASA·나사), 한국천문연구원 등 국내외 기관과 협력해 관측 자료의 처리·분석 기술을 공유하고, 확보된 데이터를 지역 대학과 연구 기관에 제공할 예정이다. 이를 통해 해양 미세먼지 분석과 대기환경 연구, 항만·도시정책 수립 등 다양한 분야에서 데이터를 활용하고, 데이터 기반 해양신산업 생태계 조성에 속도를 낼 전망이다.

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