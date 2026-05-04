알집매트, 5월 신제품 릴레이 시작…제이월드산업 ‘누보 빈백소파’ 첫 공개

㈜제이월드산업이 5월을 맞아 유아매트 브랜드 ‘알집매트’를 통해 신제품 릴레이 런칭을 진행한다. 회사는 5월 한 달간 매주 월요일마다 신규 제품을 순차적으로 선보일 계획이며, 그 첫 번째 주자로 ‘누보 빈백소파’을 5월 4일 공개했다.

이번에 출시되는 누보 빈백소파는 아이의 체형과 움직임에 맞춰 자연스럽게 형태가 변형되는 프리미엄 EPP 충전재를 적용한 것이 특징이다. 복원력이 뛰어나 장기간 사용에도 꺼짐 없이 안정적인 탄력을 유지하며, 빈틈없이 몸을 지지해 편안한 착석감을 제공한다.

제품은 약 1.5kg의 가벼운 무게와 손잡이 디자인을 적용해 아이 스스로도 손쉽게 이동할 수 있도록 설계됐다. 거실이나 놀이방 등 다양한 공간에서 자유롭게 활용 가능해 아이만의 독서 및 놀이 공간을 만드는 데 적합하다.

또한 봉제선 대신 파이핑 마감 방식을 적용해 외형의 흐트러짐을 최소화하고 깔끔한 라인을 유지하도록 했다. 여기에 안전을 고려한 이중 지퍼 구조를 적용해 손 끼임 등의 위험 요소를 줄였으며, 생활 방수가 가능한 소재를 사용해 오염 관리의 편의성도 높였다.

디자인 측면에서도 베이지와 브라운 두 가지 컬러를 제공하며, 리얼 가죽 질감을 구현해 인테리어 오브제로서의 활용도를 강화했다. 이를 통해 단순한 유아용 가구를 넘어 공간의 완성도를 높이는 요소로 제안된다는 설명이다.

한편 제이월드산업은 누보 빈백소파 출시를 기념해 다양한 프로모션도 함께 진행한다. 런칭 당일 최대 30% 할인 혜택을 제공하며, 구매 후 포토 후기를 작성한 고객에게는 커피 기프티콘을 증정할 예정이다.

관계자는 “이번 5월 릴레이 런칭은 고객들에게 새로운 제품 경험을 지속적으로 제공하기 위한 기획”이라며 “첫 제품인 누보 빈백소파를 시작으로 다양한 라이프스타일 제품을 선보일 계획”이라고 밝혔다.

해당 제품은 5월 4일부터 공식 온라인몰을 통해 확인할 수 있다.

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