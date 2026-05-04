메디쏠라, 이민정과 브랜드 캠페인 전개…“똑똑한 맞춤형 영양식단” 제안

메디쏠라 홍보모델 이민정 (사진 = 메디쏠라 제공)

배우 이민정이 메디쏠라와 함께 ‘똑똑한 맞춤형 영양식단’을 알리는 브랜드 엠버서더로 활동을 시작한다.

이번 캠페인은 가족 구성원마다 서로 다른 영양 니즈에 주목해, 복잡한 영양 설계를 대신해주는 ‘똑똑한 선택지’로서 메디쏠라를 제안하는 데 초점을 맞췄다. 특히 배우 이민정이 일상 속에서 가족의 건강과 취향을 고려해 식단을 선택하는 모습을 통해 브랜드 메시지를 자연스럽게 전달한다.

메디쏠라는 국내 대학병원과의 임상 중재 연구를 기반으로, 생애주기별 다양한 건강 관리 니즈를 과학적 근거로 맞춘 맞춤형 영양 솔루션을 제공하는 푸드케어 브랜드다. 의료진, 임상영양전문가, AI 전문가와 함께 영양의 기준을 정립하고, 임상 연구를 통해 검증된 식단을 일상에서 쉽게 실천할 수 있도록 제안하고 있다. 특히 누적 2만 4000회 이상의 임상식 운영 경험을 바탕으로 데이터 기반 영양 설계 체계를 구축해왔다.

메디쏠라 관계자는 “가족의 식단을 고를 때 기준은 더욱 까다로워진다는 점에 주목해, 영양을 잘 몰라도 각자에게 필요한 맞춤 영양 설계를 한 끼에 모두 담아낸 ‘원플레이트 밀(One-Plate Meal)로 제안한다”며 “앞으로도 과학적 근거와 실증 데이터를 기반으로 한 ‘똑똑한 선택지’로서 브랜드 가치를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

메디쏠라는 데이터와 근거 중심의 영양 설계를 기반으로 개인과 타겟별 건강 목표에 최적화된 식사 솔루션을 제공하며 일상 속에서 지속 가능한 건강 관리 경험을 제공하고 있다. 모든 식단은 한국인에 최적화된 영양 설계로 탄:단:지=5:2:3, 오메가-3:오메가-6=1:8 이하 포함 비율, 메뉴 평균 400kcal의 정량을 지켜 생산한다. 좋은 지방을 포함한 양질의 단백질을 함유하고, 나쁜 콜레스테롤과 과한 염분, 단순당을 줄이고 부족한 식이 섬유를 보충할 수 있도록 설계된 균형 잡힌 영양 식사를 제공한다. 또한 전 라인 HACCAP 인증을 받은 전문 식품위생안전시설을 통해 생산되어 믿고 먹을 수 있다.

메디쏠라는 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 케어푸드 부문을 4년 연속 수상하며 브랜드 경쟁력을 입증했으며, 지난해 프리미어파트너스, 삼성벤처투자, 레드뱃지퍼시픽 등이 참여한 130억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 최근 홍콩 왓슨스 33개 매장과 온라인몰, 파크앤샵 26개 매장에 입점하며 한국형 임상영양 기반 식단 모델의 아시아 시장 확장을 본격화하고 있다.

한편, 이번 브랜드 캠페인을 기념해 메디쏠라 공식몰에서는 오는 1일부터 배우 이민정이 직접 선택한 ‘이민정 패밀리 식단’ 기획전을 선보인다.

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