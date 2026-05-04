방탄소년단, '다이너마이트' 안무 버전 뮤비 3억뷰 돌파

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 대표곡 '다이너마이트(Dynamite)' 안무 버전 뮤직비디오가 3억뷰를 넘겼다.

4일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 방탄소년단 '다이너마이트(Choreography ver.)' 뮤직비디오가 이날 오전 11시께 유튜브에서 이 같은 조회수를 돌파했다.

'다이너마이트(Choreography ver.)'는 세계적인 게임 개발사인 에픽게임즈와의 협업을 통해 2020년 9월 공개된 처음 공개됐다. 전 세계 게임 유저들이 가상 세계에 모여 뮤직비디오를 함께 관람하는 새로운 소통 방식으로 큰 주목을 받았다. 화려한 세트나 특수 효과 대신 일곱 멤버의 경쾌하고 역동적인 퍼포먼스 자체에 집중했다.

'다이너마이트'의 다른 파생 영상들도 높은 조회 수를 기록 중이다. 본편 뮤직비디오 촬영 때의 NG 장면과 멤버들의 장난기 가득한 컷으로 구성한 '다이너마이트' 비-사이드(B-side) 영상은 2억 뷰를 돌파했다.

빅히트 뮤직은 "안무 연습 영상은 1억4000만 뷰를 넘기는 등 발표된 지 수년이 지난 현재도 꾸준히 소비되는 '글로벌 스테디셀러'의 저력을 보여주고 있다"고 특기했다.

'다이너마이트'는 밝고 경쾌한 분위기의 디스코 팝(Disco pop) 장르다. 춤과 노래를 통해 자유와 행복을 찾자는 메시지를 담았다. 중독성 강한 신나는 리듬과 유쾌하면서 역동적인 퍼포먼스가 세련되고 경쾌한 느낌을 준다.

방탄소년단은 '다이너마이트'로 한국 가수 최초 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 1위에 올랐고, 통산 3주간 정상을 차지했다. 뿐만 아니라 해당 차트에서 32주 동안 머무르며 '글로벌 메가 히트송'다운 세계적인 인기를 입증했다.

한편 방탄소년단은 '다이너마이트' 20억 뷰를 비롯해 수많은 메가 히트곡들의 억대 뮤직비디오 조회 수를 보유하고 있다.

<뉴시스>

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