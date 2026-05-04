코스피, 사상 첫 장중 6900선 돌파…파죽지세로 '7천피' 턱밑까지

코스피 지수가 4% 넘게 급등하며 사상 처음으로 장중 6,900선을 넘어섰다.

4일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 낮 12시 59분 현재 전장보다 302.28포인트(4.58%) 오른 6,901.15를 나타내고 있다.

4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 원달러 환율이 표시돼 있다.

2.79% 오른 6,782.93으로 출발한 지수는 개장 직후 잠시 방향성을 가늠하는 모습을 보인 뒤 줄곧 우상향 흐름을 지속, 6,800선을 넘어선 데 이어 6,900선까지 단숨에 돌파했다. 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 각각 4%대와 11%대의 급등세를 보이며 코스피를 끌어올리고 있다. 특히 SK하이닉스는 '140만닉스'를 달성하며 사상 처음으로 시총 1천조원을 넘었다.

외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 시장을 강하게 끌어올리고 있다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 3조555억원과 1조9천226억원을 순매수 중이다. 반면, 개인은 4조8천671억원을 순매도하며 차익을 실현 중이다.

<연합>

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