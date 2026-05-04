“사람 죽이는 군대냐” 논란… 日 육상자위대 부대 마크 사흘 만에 퇴출

일본이 최근 살상무기 수출 규제를 사실상 완전 해제하며 우경화 흐름을 가속화하는 가운데 육상자위대 한 부대가 새로 만든 마크가 ‘호전적’이라는 논란을 일으킨 끝에 사흘 만에 퇴출됐다.

4일 현지 매체들에 따르면 도쿄 네리마 주둔지에 소속된 육상자위대 1사단 1보통과(보병)연대는 지난달 29일 엑스(X)를 통해 4중대의 새로운 부대 표지(사진)를 공개했다.

전투복 차림의 코끼리가 소총을 들고 있는 모습으로, 배경과 왼쪽 눈에는 푸른 불꽃이 이글거리고 있다. 왼쪽 가슴 부분에 해골 문양도 그려져 있다.

새 마크를 접한 네티즌들은 “지나치게 호전적”이라는 비판을 쏟아냈다. “두개골은 살아 있던 사람의 유해이다. 희생자나 피해자에 대한 경의가 결여돼 있다”거나 “살상을 위한 군대 같은 로고는 그만둬 달라. 자위대의 부드러웠던 인상이 땅에 떨어졌다”, “자위대 여러분에게는 감사와 경의를 가지고 있는데, 놀랐다. 이런 호전적인 로고의 분위기가 만연해 있는가” 같은 반응이 나왔다.

아울러 해당 이미지가 태국 국경경비경찰 관련 단체의 로고와 흡사하다며 저작권 침해 의혹까지 불거졌다.

‘호전적’이라는 논란을 일으킨 끝에 사흘 만에 퇴출된 일본 육상자위대 1사단 1보통과연대 4중대의 부대 마크. 엑스(X) 캡처·마이니치신문

비판이 잇따르자 1보통과연대는 2일 “부대 로고는 대원들의 사기 진작과 소속감 고양을 목적으로 제작한 것이지만, 국민 여러분이 부대를 보다 잘 이해하고 친근감을 가질 수 있어야 한다는 관점도 중시해야 한다”며 “이러한 점을 종합적으로 고려한 결과 해당 로고 사용은 중지하기로 했다”고 밝혔다.

부대 마크는 대원들의 결속력을 높이기 위해 부대 티셔츠에 부착하는 등 주로 내부용으로 사용된다고 마이니치신문은 전했다. 문제의 마크는 부대원이 챗GPT에 코끼리, 매머드, 멋있는, 푸른 불꽃, 의인화, 자위대 등을 입력해 생성한 디자인으로 확인됐다. 코끼리와 파란색은 이 부대를 상징하는 동물과 색깔이라고 부대 관계자는 설명했다. 소총은 보병 부대임을 뜻한다.

‘방위력의 근본적 강화’를 내건 다카이치 사나에 내각은 최근 방위장비 이전 3원칙과 운용지침을 개정해 살상무기 수출을 사실상 허용했고, 개발도상국에는 무상 또는 저가로 무기를 양도할 수 있게 하는 방안을 추진 중이다.

다카이치 총리가 ‘1년 내 개헌안 발의’ 방침을 밝힌 자민당 행사에서 현역 자위대원이 일본 국가인 기미가요 제창을 맡아 정치적 중립 의무 위반 논란이 빚어진 바도 있다.

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