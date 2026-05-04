K-브랜드 노린 짝퉁 확산…작년 지재권 침해 2800억원 적발

지난해 K-브랜드 위조물품 등 지식재산권 침해 범죄가 약 2천800억원 규모로 적발된 것으로 나타났다.



4일 관세청에 따르면 지난해 단속된 수출입 관련 지식재산권 침해 범죄 규모는 총 2천789억원으로, 전년(1천705억원) 대비 64% 증가했다.

세관당국에 적발된 주요 K-브랜드 지재권 침해물품들. 관세청 제공

적발된 주요 품목은 의류 1천206억원, 가방류 438억원, 신변잡화 405억원, 가정용 전기·전자제품 170억원, 완구·문구류 54억원 등이다.



관세청은 그동안 지식재산권 침해 범죄가 주로 해외 유명 브랜드를 대상으로 이뤄졌지만, 최근 한국 브랜드 인기가 높아지면서 관련 위조상품의 밀수입과 유통도 증가하는 추세라고 설명했다.



지난해 8월에는 대형 오픈마켓에 입점해 국산 설화수 화장품을 판매하는 것처럼 홍보한 뒤 주문을 받고, 중국에서 직배송하는 방식으로 가짜 화장품 7천여 점을 유통한 전자상거래업자가 검거되기도 했다.



관세청은 가정의 달과 여름 휴가철 등 수요가 집중되는 시기에 맞춰 이날부터 다음 달 30일까지 전국 34개 세관에서 '지식재산권 침해 범죄 특별단속'을 한다.



이번 특별단속에서는 식품·의약품·화장품 및 건강기능식품, 생활용 전자제품, 완구·굿즈, 의류, 가방 등 신변용품의 수입·유통 과정을 집중 점검할 예정이다.



아울러 온라인 라이브 방송과 사회관계망서비스(SNS)를 악용한 지식재산권 침해 물품의 불법 유통에 대한 정보 수집과 추적을 강화하고, K-브랜드 침해가 의심되는 온라인 판매자에 대한 모니터링과 정보 분석도 병행할 계획이다.

<연합>

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