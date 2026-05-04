LG전자 베스트샵, ‘LG 스탠바이미 2 Max’ 출시 기념 ‘체험 Zone’운영

사진: LG전자 베스트샵 사진 제공

최근 OTT 중심의 콘텐츠 소비가 일상화되면서, 이동형 스크린에 대한 관심이 높아지고 있다. 거실, 침실, 주방 등 다양한 공간에서 콘텐츠를 자유롭게 즐기려는 소비자들이 늘어난 영향이다.

LG 스탠바이미는 이러한 소비 트렌트를 선도하며 2021년 출시 당시부터 완판을 이어가 화제가 된 베스트셀러 제품이다. 지난해에도 국내에서만 3분에 1대씩 판매된 스테디셀러로 LG전자는 스탠바이미의 인기를 이어가고자 대형 인치 모델인 ‘LG 스탠바이미 2 Max’까지 라인업을 확장했다.

이에 LG전자 베스트샵은 5월 1일부터 'LG 스탠바이미 2 Max' 판매를 본격적으로 시작하면서, 고객들이 직접 경험해 볼 수 있도록 ‘체험 Zone’을 운영한다고 밝혔다.

이 ‘체험 Zone’에서 고객들은 'LG 스탠바이미 2 Max'의 첨단 사양들을 직접 확인해 보고, 시연해 볼 수 있다. 약 80cm 대화면, UHD 화질, 무선 이동성 등 핵심 사양들을 꼼꼼하게 직접 살펴볼 수 있으며, 고객 한분 한분의 라이프스타일에 맞춘 상담서비스도 받아 볼 수 있다. 이 ‘체험 Zone’은 전국 LG전자 베스트샵 매장에서 순차적으로 운영될 예정이다.

이번 ‘체험 Zone’에 마련된 'LG 스탠바이미 2 Max'는 약 80cm 대화면과 UHD 디스플레이를 적용해 기존 대비 선명한 화질과 풍부한 색감을 구현했다. 여기에 대용량 배터리를 탑재해 한 번 충전으로 최대 4시간 30분까지 무선 재생이 가능하다. 영화 약 2편 또는 드라마 약 4편 분량을 끊김 없이 이어볼 수 있는 사용 시간이다.

화면은 가로·세로 회전을 지원해 영화·드라마는 가로로, 웹툰·SNS·세로 영상은 세로로 시청할 수 있다. 사용하지 않을 때에는 시계, 캘린더, 명화, 포스터 등 화면 설정을 통해 공간과 어우러지는 인테리어 오브제로 활용 가능하다.

이 ‘체험 Zone’에서는 홈 트레이닝, 1·2인 가구, 대화면 선호 고객 등 라이프스타일별 맞춤 상담도 제공한다. 고객은 제품을 직접 체험하며 전문 상담을 통해 자신의 생활 방식에 적합한 제품을 선택할 수 있다.

LG전자 베스트샵 관계자는 "매장을 방문한 고객이 'LG 스탠바이미 2 Max'의 대화면과 무선 사용성을 쉽게 체험할 수 있도록 이번 공간을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 라이프스타일에 맞춘 제품과 서비스를 직접 비교해볼 수 있는 매장 환경을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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