혈세로 산 코로나19 백신, 10개 중 3개 버렸다… 4년 새 6600만회분 폐기 [수민이가 화났어요]

코로나19 백신 10개 중 3개 가량이 쓰지도 못한 채 버려진 것으로 나타났다.

2020년 이후 도입된 코로나19 백신 가운데 10개 중 3개가 유효기간이 지나 폐기된 것으로 나타났다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

4일 국회 보건복지위원회 소속 김미애 국민의힘 의원이 질병관리청에서 받은 자료에 따르면 2020년 이후 현재까지 도입된 코로나19 백신은 모두 2억2964만 회분이다. 올해 3월 말 현재 전체 백신 중 1억5266만 회분이 접종에 쓰였고, 1024만 회분은 해외에 공여됐다. 나머지 6618만 회분은 폐기됐는데, 이는 전체의 28.8%에 해당한다.

폐기된 백신은 해가 갈수록 늘었다.

연간 폐기 물량은 2021년 170만 회분, 2022년 1007만 회분, 2023년 1875만 회분, 2024년 3328만 회분이었다.

모더나의 코로나19 백신. AFP연합뉴스

전체 폐기 물량 가운데 거의 대부분인 6581 회분(99.4%)이 유효기관이 지남에 따라 버려진 것으로 조사됐다. 유효기관이 임박한 백신은 따로 재배분 조치 되지 않았고, 그대로 폐기됐다.

폐기된 백신의 전체 단가는 알 수 없는 상황이다.

질병청 관계자는 “선(先)구매 계약의 비밀 유지 조항 때문에 단가와 계약 조건을 공개하기 어렵다”고 말했다.

코로나19 백신 10개 중 3개 가량이 쓰지도 못한 채 버려진 것으로 나타났다. 연합뉴스

김미애 의원은 “국민 혈세로 확보한 백신이 상당량 폐기된 것은 엄중히 볼 필요가 있다”며 “특히 폐기량 증가 추이를 고려할 때 수요 변화에 맞춘 물량 조정과 재고 관리 체계 전반을 점검할 필요가 있다”고 강조했다.

질병청은 코로나19에 적극적으로 대응하면서 불가피하게 폐기량이 많아졌고, 이는 다른 나라에서도 비슷하다고 설명했다.

질병청 관계자는 “코로나19 유행 초기에는 각국이 백신 확보에 혈안이 됐고, 한국도 마찬가지였다”며 “그러나 시간이 지날수록 바이러스 변이가 다양해지고, 접종에 동참하지 않는 국민들도 많아지면서 폐기량도 늘었다”고 말했다.

이어 “미국이나 유럽 국가들은 백신 폐기량을 공식적으로 밝히고 있지 않지만, 우리보다 훨씬 많은 양을 폐기했다고 볼 수 있고 그게 세계적인 추세”라고 덧붙였다.

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