냉장고 넣었는데도 ‘장염행’…김밥 한 줄, 2시간 지나면 위험한 이유 있었다

퇴근이 늦어진 밤, 냉장고 안쪽 검은 봉지가 눈에 들어온다. 전날 사다 놓고 남긴 김밥 한 줄이다. 손끝에 닿는 김밥은 차갑다. 그래서 더 안심한다. 하지만 김밥의 위험은 냉장고에 들어갔는지 보다, 그 전에 어디에서 얼마나 오래 놓여 있었는지에서 갈린다.

냉장고에 넣어둔 김밥이라도 안심은 금물이다. 조리 후 실온에 오래 노출된 김밥은 냉장 보관해도 식중독 위험이 남을 수 있다. 게티이미지

냉장고는 음식을 되살리는 곳이 아니다. 상하는 속도를 늦출 뿐, 이미 오염됐거나 실온에 오래 놓였던 음식을 안전한 상태로 되돌리지는 못한다.

4일 식품의약품안전처 2024년 식중독 발생 현황에 따르면 국내 식중독은 총 265건 발생했다. 환자는 7624명이었다. 특히 고온다습한 7~9월에 환자 절반이 집중됐다.

김밥은 이 숫자 앞에서 특히 조심해야 할 음식이다. 밥, 달걀지단, 햄, 맛살, 어묵, 단무지, 채소, 참기름이 한 줄 안에 함께 들어간다. 탄수화물과 단백질, 수분, 기름이 한꺼번에 섞인 복합조리식품이다. 보기에는 간단한 한 줄이지만, 식중독균 입장에서는 증식할 조건이 여러 겹 포개진 음식인 셈이다.

◆냉장고에 넣었다고 안전해지는 건 아니다

식약처는 김밥을 만들 때 손 씻기, 교차오염 방지, 재료 냉장 보관을 강조한다. 특히 조리한 김밥은 가급적 2시간 이내 섭취하라고 안내한다. 외부로 가져갈 때는 아이스박스 등을 이용해 낮은 온도로 보관·운반하는 것이 원칙이다.

핵심은 간단하다. 김밥은 오래 두고 먹는 음식이 아니다. 만들어서 빠르게 먹어야 하는 음식에 가깝다.

문제는 많은 사람이 냉장고를 ‘마지막 안전장치’처럼 여긴다는 점이다. 하지만 냉장은 세균을 죽이는 과정이 아니다. 이미 손, 칼, 도마, 달걀 껍데기, 속재료를 통해 오염이 시작됐다면 냉장고 안에서도 위험은 남는다.

미국 식품의약국에 따르면 살모넬라는 생존력이 강해 냉장이나 냉동 상태에서도 쉽게 죽지 않는다. 식품 내에서 수주에서 수개월까지 살아남을 수 있다. 감염되면 보통 12~36시간의 잠복기를 거쳐 복통, 설사, 구토, 발열 같은 급성 위장염 증상이 나타날 수 있다.

김밥은 다시 데워 먹기 어려운 음식이라는 점도 문제다. 찌개나 국처럼 끓여 먹는 음식과 달리, 냉장고에서 꺼낸 뒤 그대로 입에 넣는 경우가 많다. 차갑게 보관했다는 사실만으로 안심하기 어려운 이유다.

◆김밥 한 줄 안에 위험 조건이 겹친다

김밥은 재료가 많다. 재료가 많다는 건 손이 많이 간다는 뜻이고, 손이 많이 간다는 건 오염 지점도 늘어난다는 뜻이다.

달걀지단을 만들고, 햄과 어묵을 굽고, 채소를 씻고, 밥을 식힌 뒤 김 위에 펼친다. 이 과정에서 손과 조리도구가 반복해서 재료를 오간다.

달걀을 만진 손으로 다른 재료를 만지거나, 생재료와 익힌 재료가 같은 도마 위를 지나가면 교차오염 가능성이 커진다. 여기에 실온 노출 시간이 붙으면 위험은 더 높아진다.

편의점이나 분식집에서 산 김밥을 가방에 넣고 이동했는지, 차 안에 두었는지, 사무실 책상 위에 몇 시간 놓였는지 기억나지 않는다면 냉장고에 넣었다는 사실만으로 판단해서는 안 된다.

특히 여름철이나 난방이 강한 실내에서는 ‘잠깐’의 기준이 달라진다. 사람에게는 잠깐이어도 음식에는 충분히 긴 시간이 될 수 있기 때문이다.

◆김밥 겉의 기름도 조용히 변한다

위험은 세균에서만 끝나지 않는다. 김밥 표면에 바르는 참기름과 들기름도 시간이 지나며 변한다.

김은 얇고 넓다. 여기에 기름이 발리면 공기와 닿는 면적이 커진다. 밥의 수분, 단무지와 햄의 염분, 속재료의 물기가 함께 닿으면 고소한 향은 점점 무거운 냄새로 바뀔 수 있다. 김이 축축하게 눅고, 표면이 끈적거리거나, 씹었을 때 쓴맛이 올라오면 먹지 않는 게 맞다.

더 중요한 기준은 따로 있다. 냄새가 나지 않는다고 안전한 것은 아니다. 식중독균 오염은 맛과 냄새만으로 구별되지 않는 경우가 많다. 들기름은 특히 산패에 민감한 기름이다.

국립식량과학원 자료에 따르면 들기름에는 오메가-3 계열인 알파-리놀렌산이 약 60% 이상 들어 있다. 이 지방산 구조 때문에 산화안정성이 떨어져 산패가 쉽게 일어날 수 있다. 상온 보관한 들기름은 착유 후 20주가 지나면 산패가 급격히 진행돼 4℃ 이하 저온 저장이 필요하다는 연구 결과도 제시됐다.

이 숫자를 김밥 보관 기간으로 착각하면 안 된다. 해당 연구는 병에 담긴 들기름 기준이다. 이미 밥알과 섞이고, 손과 칼을 거치고, 김밥 단면이 공기에 노출된 상태라면 조건은 전혀 달라진다.

김밥 위 기름은 ‘병 속 기름’이 아니다. 음식 표면에 얇게 퍼진 기름이다. 더 빨리, 더 불규칙하게 변할 수 있다.

◆아깝다는 한 입이 더 비싸다

전날 산 김밥을 먹어도 되는지 판단할 때 가장 먼저 봐야 할 것은 ‘냉장 여부’가 아니다. 실온에 얼마나 오래 있었는지가 먼저다.

구매 후 오래 들고 다녔는지, 차 안이나 가방 속에 넣어뒀는지, 만든 지 얼마나 됐는지 모른다면 먹지 않는 편이 안전하다. 여름철이나 난방이 강한 실내에 놓였던 김밥은 냉장고에 넣었다고 위험이 사라지지 않는다.

김밥은 밥과 달걀, 햄, 채소, 기름이 함께 들어간 복합조리식품이다. 표면의 끈적임, 김의 눅눅함, 평소와 다른 냄새가 느껴지면 폐기하는 게 안전하다. 게티이미지

표면이 끈적하다. 김이 축축하게 풀렸다. 냄새가 평소와 다르다. 밥알이 딱딱하게 마르거나 속재료에서 물이 흘러나온다. 이 중 하나라도 보이면 버리는 게 맞다.

식비 몇천원을 아끼려다 병원비와 며칠간의 일상을 잃을 수 있다. 오래된 김밥 앞에서 필요한 건 미각 테스트가 아니라 결단이다. 식품안전의 기본 원칙은 복잡하지 않다. 의심되는 음식은 먹지 않는 것이다.

김밥 식중독 예방 8대 수칙 ① 손 씻기 철저 - 조리 전·후 30초 이상 비누로 세척 - 생고기·달걀 만진 뒤 반드시 재세척 ② 교차오염 방지 - 날음식·완성식품 구분 - 칼·도마는 채소·육류·어패류별 분리 사용 ③ 조리기구 소독 - 김발은 1회용 비닐 사용 또는 열탕 소독 - 실리콘 재질 사용 시 위생 관리 용이 ④ 충분한 가열 - 육류 중심온도 75℃ 이상, 1분 이상 익히기 ⑤ 재료 충분히 식히기 - 달걀지단·시금치 등은 완전히 식힌 뒤 사용 - 뜨거운 상태 사용 시 세균 증식 위험 증가 ⑥ 물 위생 관리 - 김 붙이는 물은 자주 교체 - 전용 솔 사용 후 수시 세척·소독 ⑦ 이동 시 저온 유지 - 아이스박스·아이스백 활용 - 10℃ 이하 보관 권장 ⑧ 2시간 내 섭취 - 상온에서는 2시간 이내 섭취 원칙 - 이후 섭취 시 식중독 위험 증가

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