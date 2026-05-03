여자배드민턴, 4년 만에 ‘우버컵’ 정상

안세영(삼성생명)을 앞세운 한국 여자 배드민턴 대표팀이 세계단체선수권대회 통산 3번째 우승을 차지했다.



박주봉 감독이 이끄는 한국 대표팀은 3일 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체선수권대회(우버컵) 결승에서 중국에 3-1 승리를 거뒀다. 이로써 한국은 2010년 말레이시아 쿠알라룸프르 대회와 2022년 태국 방콕 대회에 이어 4년 만이자 세 번째 우버컵을 들어 올렸다. 2년마다 개최되는 이 대회는 세계남자단체선수권대회(토머스컵)와 더불어 배드민턴 단체전 중 최고 권위를 자랑한다.



단식 3경기와 복식 2경기 가운데 먼저 3승을 거두는 팀이 승리하는 이 대회에서 한국은 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영이 첫 번째 단식 주자로 나섰다. 안세영은 중국 에이스 왕즈이(2위)를 상대로 47분 만에 게임스코어 2-0(21-10 21-13)으로 완승을 거두며 기선을 제압했다.



이어 두 번째 복식 경기에서 정나은(화순군청)-이소희(인천국제공항) 조가 류성수-탄닝 조에 0-2(15-21 12-21)로 패하며 승부가 원점으로 돌아갔다. 하지만 승부처였던 세 번째 단식 경기에서 세계랭킹 17위 김가은(삼성생명)이 중국의 강자 천위페이(4위)를 2-0(21-19 21-15)로 잡아내는 이변을 연출하면서 한국의 우승 분위기가 달궈졌다.



결국 한국의 우승은 네 번째 복식 경기에서 결정됐다. 백하나(MG새마을금고)-김혜정(삼성생명)이 짝을 이뤄 출전한 한국은 자이판-장수센 조를 상대로 첫 게임을 내줬지만 게임스코어 2-1(16-21 21-10 21-13)로 역전승하며 환호했다.



안세영은 2026 아이치·나고야 아시안게임에 앞서 대표팀 동료와 호흡을 맞추며 개인 통산 2번째 우버컵을 품에 안았다.

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