전 세계 음식·전통공연 DDP서 만난다

세계 각국의 음식과 전통공연, 전통놀이를 한자리에서 즐길 수 있는 문화축제가 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.



서울시는 9일부터 10일까지 DDP에서 ‘세계를 담은 30년, 문화로 잇는 동행’을 주제로 ‘2026 서울세계도시문화축제’를 개최한다고 3일 밝혔다.



시에 따르면 이 축제는 세계 각국의 문화를 즐길 수 있는 국제 문화교류 행사다. 1996년 ‘서울시민의 날’을 계기로 시작돼 올해 30주년을 맞았다.



개막식은 9일 오후 2시 DDP 어울림광장 특설무대에서 열린다. 주한대사관 관계자와 서울시 명예시민 등이 참석한 가운데 해외 초청공연단과 뉴질랜드 웰링턴 마오리족 공연단의 축하공연이 예정돼 있다.

축제 기간 DDP 팔거리와 미래로에는 세계음식 및 디저트존이 조성된다. 프랑스 바게트와 콜롬비아 커피, 오스트리아의 굴라시, 폴란드의 카바노스 등 평소 접하기 어려운 세계음식을 맛볼 수 있다.



디자인거리에서는 45개국 대사관이 참여하는 홍보부스가 운영된다. 이곳에서는 각국의 전통과 문화를 소개하는 전시를 관람하고, 기념품과 특산품을 구매할 수 있다.



DDP 아트홀 내부에는 가족 단위 관람객을 위한 다양한 프로그램이 마련된다. 전통의상 체험존에서는 10개국의 전통의상을 입어볼 수 있다. 세계영상사진전에서는 큐브 발광다이오드(LED)를 통해 40여개국의 관광·홍보 영상을 관람하고, 각국의 랜드마크와 문화가 담긴 사진 큐브를 직접 움직이며 세계 명소를 체험할 수 있다.



올해는 ‘키즈플레이존’과 ‘서울팝업도서관’도 처음 선보인다. 두 공간은 아트홀 1관에 마련되며, 놀이 체험 프로그램과 책을 읽으며 쉴 수 있는 공간으로 꾸며진다. 특설무대에서는 시 친선우호도시의 전통공연이 펼쳐진다. 주한 대사관이 추천한 세계 영화도 상영된다. 상영작은 9일 오후 7시 프랑스 애니메이션 ‘치킨 포 린다!’ 등이다.



행사시간은 낮 12시부터 오후 9시까지이며 자세한 내용은 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지