LG유플러스 노조 “책임 전가” 반발… 삼성전자 노조 사과

LG유플러스 노동조합이 삼성전자 노동조합을 향해 ‘책임 전가’라고 반발하면서 노동계 내부 갈등이 확산하고 있다. 대통령 발언 해석을 둘러싸고 타사 노조를 지목한 데 따른 것으로, 이른바 ‘노노 갈등’이 격화되는 양상이다.

3일 관련업계에 따르면 지난 1일 공공운수노조 민주유플러스지부는 입장문을 통해 “삼성전자 노조위원장이 대통령의 ‘과도한 요구’ 발언을 LG유플러스 노조를 겨냥한 것처럼 언급한 데 대해 강한 유감과 분노를 금할 수 없다”고 밝혔다.

사진=연합뉴스

유플러스 노조는 “성과급 재원 마련 요구는 6년간 이어온 일관된 투쟁”이라며 “이를 최근 상황에 맞춰 갑자기 등장한 과도한 요구처럼 규정하는 것은 투쟁의 가치를 훼손하는 행위”라고 지적했다. 이들은 “사실 확인 없는 책임 전가는 노동계 연대를 저해한다”며 “타사 노조의 요구를 ‘납득 불가능한 수준’으로 규정하는 것은 비겁한 처사”라고 비판했다.

또 유플러스 노조는 “노동자의 적은 노동자가 아니다”라며 “노조 간 갈등을 부추기는 프레임에 스스로 들어가는 것은 노동운동의 정당성을 훼손하는 결과로 이어진다”고 강조했다. 그러면서 이들은 “삼성전자 노조의 경솔한 언행에 대해 공식 사과를 요구한다”며 “타사의 투쟁을 왜곡해 방어 수단으로 활용하는 행위를 중단해야 한다”고 촉구했다.

논란이 커지자 삼성전자 노조도 한발 물러섰다. 최승호 삼성전자 노조위원장은 지난 2일 “대통령 발언이 삼성전자 노조를 겨냥한 것은 아니라고 판단해 해당 발언을 한 것”이라면서도 “LG유플러스 노조 입장에서는 받아들이기 어려웠을 것”이라며 사과했다.

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