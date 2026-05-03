씨티, 삼전 목표가 '32만원→30만원' 하향…'노조 리스크' 지목

글로벌 투자은행(IB) 씨티그룹이 노조가 총파업을 예고한 삼성전자[005930]의 노사 갈등 리스크를 지목하며 목표주가를 하향 조정했다.



3일 금융투자업계에 따르면 씨티그룹 피터 리 애널리스트는 지난달 30일 보고서를 내고 삼성전자의 목표주가를 기존 32만원에서 30만원으로 하향했다.

삼성전자. 연합뉴스

그는 노조 파업이 격화되면서 발생할 성과급 충당금이 향후 실적에 가시적인 타격을 줄 것이라고 설명했다.



그러면서 관련 충당금이 실적에 반영될 것을 고려해 삼성전자의 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 10%와 11% 하향 조정했다.



피터 리 애널리스트는 "삼성전자를 메모리 시장 성장의 장기적 수혜자로 보지만, 노동 파업이 심화하는 가운데 성과급 관련 충당금으로 인한 실적 하방 리스크를 우려한다"고 지적한 것으로 전해졌다.



지난달 30일 삼성전자의 종가는 22만500원이다.



피터 리 애널리스트는 다만 AI(인공지능) 수요 급증 등으로 메모리 수요가 공급을 초과하는 점 등을 반영해 투자의견은' 매수'로 유지했다.



삼성전자 노조 공동투쟁본부는 영업이익의 15%를 상한선 없이 지급할 것을 요구하며 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업을 예고한 상태다.



한편 역대급 메모리 업사이클에 삼성전자와 SK하이닉스가 국내증시를 이끄는 가운데 최근 국내 증권사가 SK하이닉스[000660]에 대해서도 투자의견을 하향 조정해 주목받았다.



지난달 BNK투자증권은 SK하이닉스에 대한 투자의견을 '보유'로 내리면서 "상대적으로 수익성이 낮은 HBM4(6세대 고대역폭메모리) 매출 비중 확대 등으로 하반기 실적이 둔화할 것"이라고 예상했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지