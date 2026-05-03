"유재석씨, 혼냅니다"…양상국 발언에 온라인 시끌

코미디언 양상국이 '뜬뜬'에서 한 발언을 두고 누리꾼들이 갑론을박을 벌이고 있다.

2일 유튜브 채널 '뜬뜬'에 공개된 '홍보대사는 핑계고'에는 유재석과 한상진, 남창희, 양상국이 출연해 이야기를 나눴다.

양상국 '뜬뜬'. 유튜브 캡처

이날 양상국은 출근하는 아내를 위해 아침을 차려주고 배웅을 한다는 남창희에게 "제가 보는 관점에서는 진짜 위험하다. 연애도 비슷하다. 내 개념은 평생 해줄 거 아니면 안 해 준다"고 말했다.

유재석이 "지금까지는 그런 연애를 하셨다면 매일은 아니더라도 가끔은 여자친구를 집에 데려다주는 건 좋지 않냐. 사랑하니까 더 시간을 보내고 싶지 않냐"고 물었다.

이에 양상국은 "저는 웬만하면 유재석 선배님 말을 듣는데 그건 아니라고 본다. 이번에 만나는 여자친구는 집을 데려다주고 오고 이런 개념이 없다. 애들 연애할 나이가 아니다"고 답했다.

또 그는 유재석이 계속해서 설득을 이어가자 "유재석 씨 한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말했다. 이 같은 양상국의 모습에 한상진은 짧게 탄식을 내뱉으며 "고정은 쉽지 않겠다"고 말했다.

이에 일부 누리꾼들은 "양상국이 조금 오버가 심한 스타일이긴 하다", "잘하는데? 싶다가도 꼭 선을 넘어 계속 그 자리인 사람들이 꼭 있다" 등의 비판적인 반응을 보였다.

반면 "불편하면 그냥 보지 마세요", "뭔 놈의 사회가 자기 철학이나 주관도 얘기 못 하는 사회가 된 것인가" 등의 개인의 가치관을 존중해야 한다는 의견도 적지 않았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지