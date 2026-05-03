손흥민 8번째 도움… 리그 단독 1위

미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC ‘손세이셔널’ 손흥민(사진)이 후반 교체 투입돼 추격골을 어시스트하며 팀을 패배에서 구해냈다.

LAFC는 3일 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 스냅드래건 스타디움에서 열린 샌디에이고FC와 2026 MLS 11라운드 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 승점 1을 추가한 LAFC는 승점 21(6승3무2패)로 서부 콘퍼런스 3위에 위치했다.

LAFC는 7일 톨루카(멕시코)와 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 2차전 원정 경기를 앞두고 있다. 지난 1차전 홈에서 2-1 신승을 거뒀던 마크 도스 산토스 LAFC 감독은 나흘 뒤에 있을 중요한 경기를 위해 손흥민을 벤치에 앉혔다.

벤치에서 경기를 지켜보던 손흥민은 0-1로 뒤진 후반 15분, 교체로 그라운드를 밟았다. 하지만 후반 26분 샌디에이고의 앤더스 드레이어가 오른쯕 측면을 파고든 뒤 문전으로 건네준 패스를 마르쿠스 잉바르트센이 왼쪽 구석으로 밀어 넣으며 샌디에이고가 두 골 차 리드를 잡았다.

패색이 짙은 순간, 손흥민·드니 부앙가의 ‘흥부 듀오’가 분연히 나섰다. 후반 37분 손흥민이 페널티 박스 안으로 진입해 쇄도하던 부앙가에게 침투 패스를 연결했고, 부앙가가 각도가 부족한 상황에서 왼발 슈팅으로 만회골을 터뜨렸다. 손흥민은 리그 8호 도움을 올리며 MLS 도움 부문 단독 1위로 올라섰다. 공식전 전체로 범위를 넓히면 시즌 14호 도움이다. LAFC는 후반 추가시간 코너킥 상황에서 라이언 홀링스헤드의 ‘극장골’로 패배를 면했다.

한편 네덜란드 페예노르트에서 뛰고 있는 국가대표 미드필더 황인범이 부상으로 인해 일찍 시즌을 마감하게 됐다고 현지 언론이 3일 보도했다. 황인범은 3월16일 엑셀시오르전에서 상대에게 오른 발등을 밟히는 부상 후 소속팀은 물론 ‘홍명보호’에도 소집되지 못하고 재활에만 전념해왔다. 황인범의 시즌아웃은 2026 북중미 월드컵을 한 달여 앞둔 한국 대표팀에도 대형악재다. 다만 현지 언론은 “황인범의 월드컵 참가가 불투명한 상황이지만, 적절한 시기에 회복할 수 있을 것이라는 긍정적인 전망도 있다”고 덧붙였다.

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