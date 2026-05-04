LG전자, 글로벌 디자인 사로잡다

LG전자가 국제 디자인 시상식인 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’을 석권하며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.



LG전자는 3일 레드닷 디자인 어워드 2026에서 무선 월페이퍼 유기발광다이오드(OLED) TV인 ‘LG 올레드 에보 W6’가 최고상을 받는 등 총 27개상을 수상했다고 3일 밝혔다.

‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 최우수상을 수상한 ‘LG 올레드 에보 W6’. LG전자 제공

레드닷 디자인 어워드는 ‘iF 디자인 어워드’, ‘IDEA’와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. LG전자는 iF 디자인 어워드 2026에서도 26개상을 받은 바 있다.



이번 어워드에서 최고상을 수상한 ‘LG 올레드 에보 W6’는 2017년 TV 시장의 새로운 카테고리를 연 세계 최초 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 올레드 TV W’의 계보를 이으면서 차별화된 기술로 대폭 진화한 2026년형 무선 월페이퍼 TV다. 연필 한 자루 수준인 9㎜대 두께에 화면·전원부·스피커 등을 모두 내장해 벽에 완벽히 밀착하는 월페이퍼 디자인을 갖췄다. 패널부터 파워보드, 메인보드, 스피커에 이르는 모든 부품에 초슬림화 기술이 적용됐다. 여기에 주변 기기인 ‘제로 커넥트 박스’를 활용하면 보다 깔끔한 공간 연출이 가능하다.



생활가전과 IT(정보기술) 제품군에서도 사용자 편의성을 반영한 디자인이 높은 평가를 받았다. 특수 설계한 힌지(경첩)를 적용해 냉장고와 벽 사이 틈을 최소화한 LG 프렌치도어 냉장고와 미니멀한 디자인의 가정용 에어컨 LG 휘센 오브제 컬렉션 쿨, 입체 음향을 제공하는 홈 오디오 시스템 LG 사운드 스위트가 사용 편의성을 고려한 디자인으로 수상했다.



LG전자가 미래 성장 동력으로 육성 중인 홈로봇 클로이드와 냉난방공조(HVAC) 공기열원 히트펌프 LG 써마브이 실내기도 상을 받았다. 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 SKS의 미국 시카고 쇼룸 역시 고급스러운 공간 디자인으로 수상작에 이름을 올렸다.



정욱준 LG전자 디자인경영센터장 전무는 “생활 공간에 자연스럽게 어우러지고 사용 편의성도 높인 고객 중심 디자인을 지속 개발하겠다”고 말했다.

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