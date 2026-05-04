야쿠르트부터 침향까지 다양한 건강식품 기획전 [가정의달 특집]

봄 햇살처럼 따듯한…감사와 사랑의 마음 전합니다 가정의 달을 맞아 유통·식품·외식·레저 분야에서 즐겁고 의미 있는 경험을 소비하려는 경향이 뚜렷해지고 있다. 기업들도 먹거리부터 쇼핑, 문화·여가에 이르기까지 즐길 거리와 이야깃거리를 함께 제공하는 상품이나 행사를 늘리고 있다. 특히 체험형 공간과 놀이 요소를 강화한 점이 눈에 띈다. 단순한 물건 구매가 아니라 ‘시간과 기억’을 소비하려는 수요가 늘며 오프라인 공간은 체험과 휴식, 미식을 결합한 ‘복합형 콘텐츠’로 진화하고 있다. 해당 공간에 머무는 것 자체가 의미가 되는 것이다. 가족, 친구, 연인 등 다양한 관계를 겨냥한 맞춤형 행사가 늘고 있는 가운데 이제 소비의 의미는 ‘구매’에서 ‘공유와 경험’으로 확장되고 있다.

가정의 달 특별 기획전. hy 제공

hy가 가정의 달을 맞아 5월 31일까지 자사몰 ‘프레딧’과 프레시 매니저를 통해 ‘건강식품 기획전’을 진행한다. 건강식품을 비롯해 정육·수산, 생활용품 등을 포함한 선물세트를 최대 43%에 할인된 가격으로 볼 수 있다. 상품은 1만∼2만원대부터 10만원 이상 프리미엄 세트까지 다양하게 구성됐다. 카카오톡 ‘선물하기’ 기능을 이용하면 구매 금액의 10%(최대 1만원)를 적립금으로 제공하는 혜택도 마련했다. 행사 기간 선물세트 구매 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 산양산삼 세트, 가습기, 적립금 등을 증정하며 일부 품목에는 유기농 과즙 제품을 사은품으로 제공한다. hy는 자체 유통망을 활용한 배송 서비스도 제공한다. 프레시 매니저를 통해 고객이 원하는 날짜에 맞춰 배송해주고 명절이나 가정의 달 등 물동량이 많은 시기에도 안정적으로 배송해준다. ‘발효홍삼 침향’ 신제품도 출시했다. 인도네시아산 침향과 국내산 6년근 발효홍삼을 배합한 액상 제품으로, 출시 기념 할인 혜택도 제공한다. hy 관계자는 “다양한 가격대와 구성으로 실속과 품질을 모두 고려한 기획전을 준비했다”며 “소중한 사람에게 감사의 마음을 전할 수 있기를 바란다”고 말했다.

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