‘아기상어 뚜루루 뚜루∼’…10년째 키즈송 1위 ‘상어 가족’

더핑크퐁컴퍼니의 히트곡 ‘상어 가족’이 10년째 어린이들의 가장 큰 사랑을 받는 노래로 기록됐다.



3일 KT 지니뮤직이 지난 1월 1일부터 4월 27일까지 키즈송 데이터를 분석한 결과 ‘상어 가족’이 ‘바나나차차’(뽀로로·2위)와 ‘티니핑 100’(캐치! 티니핑·3위) 등을 제치고 1위를 차지했다. 2016년 발매된 ‘상어 가족’은 이듬해인 2017년 연간 키즈송 1위에 등극한 이후 올해까지 10년째 정상을 유지 중이다.

‘아기상어 뚜루루 뚜루∼’로 시작하는 더핑크퐁컴퍼니의 히트곡 ‘상어 가족’이 10년째 키즈송 1위를 지키고 있다. 더핑크퐁컴퍼니 제공

‘상어 가족’은 더핑크퐁컴퍼니의 대표 캐릭터 아기 상어에 기반한 노래다. ‘아기상어 뚜루루 뚜루∼’ 등 한 번 들으면 잊히지 않는 후렴구와 따라 부르기 쉬운 멜로디로 전 세계 동심을 사로잡았다.



특히 이 노래에 기반한 ‘베이비 샤크 댄스(Baby Shark Dance)’는 유튜브 사상 최초로 100억뷰를 달성한 데 이어, 이날 현재 168억뷰 이상을 기록하며 유튜브 모든 영상을 통틀어 압도적인 조회 수 1위를 기록 중이다. ‘상어 가족’ 영어 버전은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 20주 연속 진입과 영국 오피셜 차트 ‘최다 스트리밍 뮤직비디오’ 1위 등 기록도 썼다.



가족 사랑을 담은 경쾌한 뽀로로 캐릭터송 ‘바나나차차’는 지난해에 이어 2위를 차지했고, 신드롬급 인기를 누린 ‘캐치! 티니핑’ 캐릭터 100개가 나오는 ‘티니핑 100’은 지난해보다 한 계단 오른 3위를 기록했다.



올해 어린이가 가장 사랑한 키즈송 100위에는 핑크퐁(26곡), 뽀로로(21곡), 티니핑(15곡)의 세 지식재산권(IP) 노래가 총 62곡을 차지했다.

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