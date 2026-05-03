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與 "오세훈, 주택공급 씨말려"…국힘 "정원오, 부동산지옥 원인"

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더불어민주당 정원오·국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 3일 부동산 문제를 놓고 상대 진영의 책임론을 부각하며 거센 공방을 주고받았다.

정 후보 선거대책위원회 수석대변인인 이정헌 의원은 이날 논평에서 "서울시장은 오 후보였고, 윤석열 정부에 주택 공급하자고 쓴소리 한번 못한 장본인도 오 후보 본인"이라고 비판했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 오전 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 참가 선수들에게 손인사를 하고 있다. 뉴스1
정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 오전 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 참가 선수들에게 손인사를 하고 있다. 뉴스1

이 의원은 "주택 공급 책임이 오롯이 서울시장과 나라를 망친 윤석열에게 있는데 누가 누구에게 주택 공급의 책임을 묻는다는 말인가"라며 "서울시민 보기에 부끄럽다. 반성해야 한다"고 말했다.

이어 "정 후보가 오 후보보다 더 빠르고 안전하게 재개발·재건축을 하겠다는 메시지만 나오면 오 후보가 광기 어린 네거티브를 한다"며 "본인의 치적이 없는 데 대한 트라우마인가"라고 쏘아붙였다.

박경미 선대위 대변인은 논평에서 "지난 5년간 주택 공급의 씨를 말린 주범은 오세훈 후보"라며 "'윤석열-오세훈 복식조'의 주택공급은 참담하기 그지없다"고 비판했다.

박 대변인은 "지난 3∼5년간 중앙정부와 서울시를 책임진 인물은 다름 아닌 윤석열-오세훈 복식조였다"며 "본인들 집권 시기의 성적표를 두고 누구에게 화살을 돌린단 말인가. 염치없는 유체 이탈이자 남 탓 정치의 전형"이라고 말했다.

그러면서 "5년 동안 주택공급에 대해 낙제점을 지나 직무 유기 수준으로 손을 놓고 있다가, 선거를 앞두고 '닥공'(닥치고 공급)을 외치는 모습을 신뢰할 수 있겠는가"라며 "오 후보는 본인이 멈춰 세우다시피 한 서울의 주택공급에 대해 시민 앞에 석고대죄부터 해야 한다"고 강조했다.

이에 대해 오 후보 측은 "정 후보 측의 이러한 반응은 참으로 후안무치하고 그야말로 염치가 없는 행태"라고 반박했다.

오 후보 선대위 이창근 대변인은 논평을 내 "서울을 '부동산 지옥'으로 만든 사람들이 누구인지 서울시민께 한번 물어보라"며 "문재인·박원순은 1차 부동산 지옥 복식조, 이재명·정원오는 2차 부동산 지옥 복식조라는 답변이 나오지 않겠느냐"고 꼬집었다.

이 대변인은 "아파트 폭등, 전세 가뭄, 월세 급등 등 서울시민을 고통 속으로 몰아넣고 있는 '부동산 지옥화 현상'의 핵심 원인은 정 후보를 비롯한 민주당 정권이라는 것이 상식"이라고 주장했다.

나아가 "문재인 정권 이후 청년층, 신혼부부, 사회초년생이 정상적으로 근로·저축해 과연 서울 시내에 집 한 채를 살 수 있느냐"고 반문했다.

국민의힘 조용술 대변인 역시 논평에서 "서울 아파트 평균 전셋값이 6억 8천만 원을 돌파하며 통계 집계 이래 최고 수준을 기록했다"며 "전세방 하나 구하기조차 '벼랑 끝 경쟁'이 된 지금, 서민들은 선택이 아니라 생존을 강요받고 있다"고 말했다.

조 대변인은 "이재명 정권의 무리한 정책 실험과 현실을 외면한 '무협지식 처방'으로 수도권 전반이 동시다발적으로 타오르는 총체적 불장"이라며 "이제는 실패를 인정하고 불장난을 멈추라"고 요구했다.

<연합>


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