윤영미 "두 아들 美 유학비 26억 홀로 감당…해방감에 뉴욕서 춤"

아나운서 출신 방송인 윤영미가 두 아들의 미국 유학 자금을 홀로 뒷바라지했던 고충을 고백했다.

윤영미는 지난 2일 방송된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미'에서 "13년 동안 연년생 두 아들의 미국 유학을 책임졌다"면서 이렇게 밝혔다.

윤영미. MBN '동치미' 캡처

그는 "뉴욕에서도 가장 비싼 대학을 다녔고, 한 명당 연간 1억 원 이상, 총 26억 원가량이 들었다"고 설명했다.

프리랜서 전향 직후부터 자녀들의 유학을 지원했다는 그는 "매달 2000만~2500만 원을 송금해야 했다"고 부연했다.

이어 "남편은 봉사하는 목사라 수익이 없었다. 하루 4~5개 스케줄을 소화하며 갱년기 통증을 견디고 보험까지 해지하며 등록금을 마련했다"고 당시를 회상했다.

또 "2년 전 두 아들이 졸업했을 때 통장 잔고는 97만 원뿐이었지만, 학비 송금에서 해방됐다는 사실에 뉴욕 타임스퀘어 한복판에서 춤을 췄다"며 최근 장성한 아들들에게 결혼 30주년 기념 선물을 받은 근황을 전했다.

<뉴시스>

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