지석진 "롤모델 지예은…아내와 요즘 뜨거운 사랑 중"

3일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 아이오아이(I.O.I)의 청하, 전소미가 게스트로 출연한다.

이날 방송에는 데뷔 10주년 기념 재결합으로 화제를 모은 아이오아이의 청하와 전소미가 등장한다.

지석진. SBS 제공

이번 레이스는 '색달라야 꽃길'로 꾸며져 랜덤으로 컬러가 지정되는 세 개의 컬러 보드 중 자신의 색깔이 하나라도 나오면 불이익을 받게 되는 방식이다.

미션 중 지석진은 뜻밖의 롤 모델을 밝혀 멤버들을 놀라게 한다. 바로 본인의 롤 모델로 최근 공개 연애를 시작한 지예은을 지목한 것인데 이에 멤버들은 작위적이라며 반발한다.

지석진은 "우리 아내와 요즘 뜨거운 사랑을 시작 중이다", "나이 먹은 사람은 사랑하면 안 됩니까?"라며 너스레를 떤다.

또한, 이날 미션에서는 승리를 위해 수단과 방법을 가리지 않는 치열한 플레이가 이어진다.

'런닝맨' 공식 잔머리꾼 하하와 양세찬은 미션 도중 거친 몸싸움을 벌이는데, 하하가 양세찬의 바지를 잡아당겨 순식간에 레깅스 차림으로 만들며 싸움을 벌인다.

<뉴시스>

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